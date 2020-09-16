Adile Sultan Kasrı Nerede? Adile Sultan Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi, Kahvaltı İle Düğün Fiyatları, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Muhteşem bir tarihi yapı olarak öne çıkan Adile Sultan Kasrı, turistik açıdan ziyaret ederken aynı zamanda düğün organizasyonları ya da farklı amaçlar doğrultusunda da değerlendirme imkanı vermektedir. Aynı zamanda Adile Sultan Kasrı içerisinde fotoğraf çekimi gerçekleştirebilir ve güzel bir anı elde edebilirsiniz. Bu konuda profesyonel olarak verilen hizmet doğrultusunda, farklı bölgelerden çekilmiş değişik fotoğraf imkanı sağlanmaktadır.

Adile Sultan Kasrı Nerede?

Adile Sultan Kasrı İstanbul Üsküdar semtinde yer almaktadır. Bu bölge üzerinden Kandilli'ye geçiş yapabilir ve rahatlıkla Adile Sultan Kasrı’nı ziyaret edebilirsiniz. Bunu hem kendi özel araçlarınızla gerçekleştirebilir hem de toplu taşıma araçlarını kullanarak sağlayabilirsiniz.

Adile Sultan Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi

Adile Sultan Kasrı Sultan Abdülmecid'in kız kardeşi olan Adile Sultan adına yaptırılmıştır. Özellikle bunun için 1856 yılında satın alınan bölge, 1861 yılında Adile Sultan Kasrı olarak inşa edilmiştir. Adile Sultan’ın o dönem oldukça yardım sever biri oldu bilindiği için, daha sonra eğitim amaçlı da verilmiş ve kullanılmıştır. Özellikle panoramik yapısı ve kuş sesleri ile beraber muhteşem manzarası üzerinden pek çok amaç doğrultusunda kullanıldığını dile getirmek mümkün. Günümüzde ise birçok değişik etkinlik, düğün organizasyonu ve farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Sadece Adile Sultan Kasrı değil bulunduğu bölge itibariyle çevresinde değerlendirilir.

Adile Sultan Kasrı Düğün Fiyatları

Fotoğraf çekimi ile beraber Adile Sultan Kasrı üzerinden muhteşem bir düğün organizasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Kişi başı alınan fiyatlandırma ile Kişi sayısına bağlı olarak düğün organizasyonu gerçekleşir. Bu konuda güncel fiyatlandırma için ilgili nokta ile iletişim kurarak bilgi sağlayabilirsiniz. Özellikle tarihi yapısı ve kültürel dokusu üzerinden düğün amaçlı Adile Sultan Kasrı oldukça fazla şekilde değerlendirilmektedir.

Adile Sultan Kasrı Kahvaltı Fiyatları

Adile Sultan Kasrı içerisinde keyifli bir kahvaltı yapmak mümkündür. Bu konuda açık büfe üzerinden kahvaltı 32 TL olarak belirlenmiş durumda. Aynı zamanda iki kişilik serpme kahvaltı üzerinden de 38 TL ile güzel bir kahvaltı yapılabilir. Ayrıca Menemen ve omlet gibi ekstra özellikler ile beraber kahvaltıyı daha güzel hale getirebilirsiniz. Bu güzel bölgeyi ziyaret etmeden önce keyifli bir kahvaltı gerçekleştirmeniz mümkün. Ardından bölgeyi ziyaret edebilir ve muhteşem tarihi dokulara şahitlik edebilirsiniz.

Adile Sultan Kasrı Giriş Ücreti

Adile Sultan Kasrı giriş ücreti bu yerde nasıl bir organizasyon yapacağınıza bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Birçok farklı etkinlik ve düğün organizasyonu ile beraber fotoğraf çekimi konusunda profesyonel destek elde etmeniz mümkün. Ancak ziyaret konusunda özellikle Hababam Sınıfı Müzesi'ni tamamen ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda kahvaltı içinde yine ücretsiz girebilir ve kahvaltı ücretini ödeyerek bölgeye giriş yapabilirsiniz.

Adile Sultan Kasrı Ziyaret Saatleri

Üç farklı ziyaret saatleri kapsamında Adile Sultan Kasrı'nın değişik yerlerini ziyaret edebilirsiniz. Örneğin Hababam Sınıfı Müzesi'ni ücretsiz bir şekilde sabah saat 09.00 ile beraber akşam 17.00’ye kadar görmeniz mümkün. Kafe ya da piknik alanları ile lokal yerler için ise 09.00 ile 22.00 arası ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Validebağ Restoran adına ise 09.00 ila 23.00 arası hizmet verilmektedir. Valide Otel içerisinde konaklamak istiyorsanız 7/24 açık olduğunu söylemek gerekir.