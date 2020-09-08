Adana Arkeoloji Müzesi Nerede? Adana Arkeoloji Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Adana Arkeoloji müzesinde pek çok tarihi eser meraklıları ile buluşmaktadır. Müzede bulunan tarihi eserlerin oldukça ilgi çekici olması sebebi ile müze her sene pek çok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır.

Adana Arkeoloji Müzesi Nerede?

Adana Arkeoloji Müzesi Adana ilinin Seyhan ilçesinde bulunmaktadır. Döşeme mahallesinde bulunan müzeye özel aracınızla gidebileceğiniz gibi toplu taşıma araçları ile de gitmek mümkündür. Ayrıca müzeye zaman zaman okul gezileri de düzenlenmektedir.

Adana Arkeoloji Müzesi Tarihçesi

Adana Arkeoloji Müzesi Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1924 yılında kurulmuştur. Tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Adana Arkeoloji Müzesi ülkemizin en eski on müzesinden biri unvanını da taşımaktadır. Müze ilk başlarda çevrede bulunan lahit sütun başlarının polis dairesi çevresine toplanması sonucunda oluşturulmaya başlamıştır.

Sonraları müzeye Halil Kamil Bey müdür olarak atanmıştır ve başarılı çalışmalara da imza atmıştır. 1928 yılına gelindiğinde ise şuan yıkılmış olan Cafer Paşa medresesinin avlusunda müze ziyaretçilere açılmıştır. 1950 yılına gelindiği zaman Kuruköprü mevkinde bulunan ve bir dönem Etnografya Müzesi olarak da kullanılan Kuruköprü Anıt Müzesi içerisine taşındı.

Müze 5 Ocak 1972 tarihinde ziyaretçileri ile buluşmaya başlamıştır. Burada uzun yıllar hizmet veren müze kültür varlıklarının korunması ve yeni bir binaya gereksinim duyulması sebebi ile müze için yeni bina arayışı başlamıştır. Daha sonra eskiden fabrika olarak kullanılan Milli Mensucat Fabrikası restore edilerek müze bugünkü yerine taşınmıştır.

Adana Arkeoloji Müzesi Eserleri

Adana Arkeoloji Müzesi içerisinde prehistorik dönemden günümüze kadar insan hayatının nasıl bir gelişim izlediği sergilenmektedir. Müzede toplamda sekiz adet salon bulunmaktadır. Bu salonlarda Prehistorik dönemlere ait eserler ile Hitit, Asur, Hellenistik, Arkaik, Roma, Doğu Roma, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinden kalma eserler sergilenmektedir.

Sergilenen eserler arasında Hitit Fırtına Tanrısı Tarhunda'ya ait olan taş heykel Anadolu Hiyoroglif Yazıtlı Stel, babil Steli, Adana'nın Karataş ilçesinden denizden çıkarılmış olan erkek büstü, roma döneminden lahitler oldukça ilgi görmektedir.

Adana Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti

Müze giriş ücreti kişi başı 5 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanında müze kartı bulunan ziyaretçiler müzeyi ücretsiz olarak da ziyaret edebilmektedirler.

Adana Arkeoloji Müzesi Ziyaret Saatleri

Adana Arkeoloji Müzesi Pazartesi günleri dışında haftanın her günü ziyaretçilerine hizmet vermektedir. Müzeye giriş saati 09:00 giriş saati ise 17:00 olarak belirlenmiştir.

Adana Arkeoloji Müzesi Hakkında Bilgi

Müzenin bulunduğu ve zamanında restore edilen Milli Mescuat Fabrikası Ortadoğu'nun en büyük müze kompleksi yapılmak istenmektedir. Bu kapsamda da çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar bittiği zaman bu müze kompleksi içerisinde Arkeoloji Müzesi, Kent Müzesi, Tarım Müzesi, Çocuk Müzesi, Sanayi Müzesi, Etnografya Müzesi, Mozaik Müzesi yer alacaktır.

Müzenin Arkeoloji Müzesi olan ve hala açık olan bölümünde eski dönemlere ait tunç, bakır, bronz, cam, demir, taş eşyalar sergilenmektedir. Prehistorik dönemden başlayarak Adana ve çevre bölgelerinde yaşamış olan Hitit, Babil, Roma, Doğu Roma, Hellenistik, Asur, Arkaik medeniyetlerine ait lahit, eski taş mezarlar, yazıtlar, sütunlar da müzede sergilenmektedir.

Müzeye girdikten sonra hemen yan kısımda bulunan bilet gişesinden biletini kolay bir şekilde alabilirsiniz. Sonrasında ise müze içerisinde gezmeye başlayabilirsiniz. Müzenin yan tarafında ise dinlenebileceğiniz müzeye ait bir kafe de bulunmaktadır.

Sergi yerlerinde bulunan eserlerin yan tarafında eser ile ilgili bilgiler ile bulunduğu döneme ait bilgiler de yazmaktadır. Müze düzeni kronolojik bir sıraya göre oluşturulmuştur.