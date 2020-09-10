Acarlar Longozu, 450 gün kapalı kalacak

Karasu ve Kaynarca ilçelerinde yer alan ve 24 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük su basar ormanlarından biri olarak kabul edilen Acarlar Longozu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Sakarya Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen yapım ve bakım ihalesi kapsamında 450 gün boyunca ziyaretçiye kapatıldı. Alınan karar sonrasında longozun giriş ve çıkışlarına tabela ve pankartlar asıldı. Ankara, Kocaeli, İstanbul, Bolu ve Düzce gibi çevre illerden gelen ziyaretçiler ise geri dönmek zorunda kaldı. Çalışma öncesi içerideki dükkanları boşaltmaya gelen işletmeci Tayfun Tosun uzak yoldan gelen vatandaşları longozun yanındaki restoran alanına kadar alarak onları Acarlar Longozu’nu görmeden geri yollamadı.









Acarlar Longozu'nun ziyarete açık kısmında bulunan 650 metrelik yürüyüş alanının 2 bin 100 metreye çıkartılacağı, seyir terası için bir kule inşa edileceği ve alışveriş, restoran alanlarının yeniden yapılandırılacağı çalışma için 450 gün kapalı kalacak. 650 metre olan yürüyüş yolunun 2 bin 100 metreye uzatılacağı öğrenildi.









VATANDAŞLAR GERİ DÖNÜYOR



Acarlar Longuzu’nu görmek için arkadaşlarıyla birlikte Ankara'dan Sakarya’ya gelen Ziya Çağdaş Öğüt, "Burayı çok görmek istiyorduk, bu yüzden geldik fakat kapatıldığını görünce üzüldük. Umarım bir dahaki sefere tekrar geldiğimizde açılmış olur. Daha güzel haliyle görmüş oluruz. İşletme sahibi bizi içeri aldı, kenardan da olsa görmüş olduk" dedi.







