ABD'nin peribacalı milli parkı Bryce Kanyonu

Adını bu bölgeye 1853 yılında yerleşen ilk kişi olan Ebenezer Bryce'den alan kanyonda; rüzgar, su ve buz erozyonuyla oluşmuş çok sayıda peribacası bulunuyor. Bu oluşumlar, biçimleri ve oluşum şekilleri yönüyle Kapadokya'daki peribacalarına benzeiyor.

Ulusal Park'ta bulunan kırmızı, turuncu ve beyaz renkli taşlar ise eşsiz görünümleriyle hayranlık uyandırıyor. Bryce Kanyonu, 2400 metre rakımıyla yakınlarında bulunan Zion Kanyonu ve Büyük Kanyon'dan daha yüksekte yer alıyor. Bryce Kanyonu ve yöresi, 1923 yılında Ulusal Anıt ilan edimiş ve sonraki yıl milli park olarak düzenlenmiş.