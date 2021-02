Abbas Ağa Parkı Nerede? Abbas Ağa Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Abbas Ağa Parkı İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alıyor. Avrupa yakasında bulunan Abbas Ağa Parkı yeşilin her tonuna ev sahipliği yapıyor.



Abbas Ağa Parkı Hakkında Bilgi



İstanbul'da birbirinden farklı parklar bulunuyor. Özellikle Beşiktaş ilçesinde yer alan Abbas Ağa Parkı çoğu kişi tarafından ilgi görüyor. Avrupa yakası Beşiktaş ilçesinde Park Cihannüma mahallesinde bulunan Abbas Ağa Parkı Barbaros Bulvarı'nın arka sokağında bulvara paralel alanda yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Abbas Ağa Parkı yediden yetmişe herkesin uğrak bir mekanı olmuş durumda. Beşiktaş ilçesinin sayılı yeşil alanlarından birisi olan Abbas Ağa Parkı özellikle dinlenmek isteyenlerin tercih ettiği bir alan oluyor.



Abbas Ağa Parkı Nerede?



İstanbul'un tarihi güzellikleri arasında yer alan Abbas Ağa Parkı Avrupa yakasında yer alıyor. Beşiktaş ilçesinde bulunan Abbas Ağa Parkı Beşiktaş ilçesi Cihannüma mahallesinde yer alıyor. İstanbul'un en büyük ilçelerinden birisi olan Beşiktaş'ta bulunan Abbas Ağa Parkı'na il genelinde her bölgeden rahat bir şekilde ulaşım sağlanabiliyor. Herkesin rahatlıkla gidebileceği Abbas Ağa Parkı'nda zaman geçirmek de oldukça keyifli oluyor.



Abbas Ağa Parkı Nasıl Gidilir?



İstanbul'un en gözde parklarından bir tanesi olan Abbas Ağa Parkı, Beşiktaş ilçesi Cihannüma mahallesinde yer alıyor. İstanbul'un en bilinen tarihi parklarından bir tanesi olan Abbas Ağa Parkı'na il dışından ve İstanbul genelinden ulaşmak da oldukça kolay oluyor. Özel araçlar ile Abbas Ağa Parkı'na rahatlıkla ulaşılabilir. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçilerek Beşiktaş'a ulaşılabilir. Bunun için karayolu ve deniz yolunda bulunan ulaşım araçları da rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle toplu taşıma araçları ile birlikte İETT otobüsleri ile Beşiktaş'ta bulunan Abbas Ağa Parkı'na ulaşılır. 25 T, 27 E, 29 A ve 29 D numaralı toplu taşıma araçları ile Abbas Ağa Parkı'na gidilebilir. Ayrıca bisiklet ve ya yaya olarak da ulaşılır.



Abbas Ağa Parkı Tarihi



Tarihi güzellikleri ile öne çıkan İstanbul'da parklar da gezmek isteyenlerin öncelikli tercihi oluyor. Beşiktaş'ta yer alan Abbas Ağa Parkı ismini Abbas Ağa Camiinden alıyor. 1938 Yılına kadar bu parkın büyük bir bölümü Abbas Ağa Camii'ne ait olarak biliniyordu. Yine parkın bu alanı mezarlıktan oluşuyordu. Günümüzde ise Abbas Ağa Parkı tamamen bağımsız ve yeşil alanlardan oluyor. Yediden yetmişe her yaştan kişiler de rahat bir nefes almak için Abbas Ağa Parkı'nı tercih ediyorlar.



Abbas Ağa Parkı Özellikleri



İstanbul'un geçmişten günümüze en çok tercih edilen ve ziyaret edilen yerlerinden bir tanesi de Abbas Ağa Parkı olarak bilinmektedir. Beşiktaş ilçesinin sayılı alanlarından bir tanesi olan Abbas Ağa Parkı Maşuk Yokuşu yakınlarında parkın giriş kısımlarına kapılar yapılıyor. Ayrıca evcil hayvanlarını gezdirmek isteyenler için de çeşitli alanlar bulunuyor. Özellikle yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklarından kurtulmak isteyen kişiler Abbas Ağa Parkı'nda keyifli zaman geçirebiliyorlar. Beşiktaş'ın tarihi yapılarını gezmek isteyen kişiler de Abbas Ağa Parkı'nı ziyaret edebilirler. Bu şekilde hem tarihi hem de doğası ile ön plana çıkan Abbas Ağa Parkı'nda keyifli zaman geçirilebilir. Abbas Ağa Parkı'nda dinlenme alanları, oturma alanları ve çocuk oyun alanlarında da güzel zaman geçirmek mümkün.