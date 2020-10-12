Abant Tabiat Parkı’nda sonbaharın tüm renkleri bir arada

Bolu’nun incisi olarak adlandırılan ve kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan gözde turizm merkezi Abant Tabiat Parkı’nda yaşanan renk cümbüşünün havadan görüntüsü kartpostallık manzarayı gözler önüne serdi. İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere yakınlığıyla sonbaharda fotoğraf tutkunlarının yeşil ve sarının bütün tonlarını görebilmek için akın ettiği Abant, hafta sonu tatilcilerin adresi oldu. Doğayla iç içe vakit geçirmek için güzel havayı da fırsat bilen tatilciler, yürüyüş yaparak, göl çevresini fayton ve bisikletle gezip, bol bol fotoğraf çekerek keyifli anlar yaşadılar.







Abant’ın sonbahar güzelliğini görmek için geldiğini belirten Muharrem Kılıç, “Abant’a ilk gelişim değil. Bu doğa harikasını daha önce görme şansım olmuştu. Sonbaharda da bu güzelliği görmek için geldik. Doğanın özellikle sonbahardaki renkleri ayrı bir güzellik ve ayrı bir harikalık oluşturuyor. Gerçekten tabiat parkına bu mevsimde ilginin yoğun olduğunu görüyoruz” dedi.









Hafta sonu tatili için arkadaşlarıyla birlikte Ankara’dan gelen Özlem Dönmez, “Abant’a daha önce de gelmiştik. Çok güzel, keyifli, huzur verici bir yer. Kışın da çok güzel ama sonbaharda çok daha güzel. Yeşilin, sarının olduğu binbir renk var. Huzur veren güzel bir yer” şeklinde konuştu.







