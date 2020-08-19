Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplandığı ve Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçilmesi için önlemler aldığı belirtildi. Toplantıda, Bolu'nun koronavirüsle mücadele süreci ve performansının değerlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bolu'nun ilk aylarda Türkiye ortalamasına göre oldukça iyi olduğu ancak özellikle son iki ay (temmuz, ağustos) salgının yayılma hızının, pozitif vakaların, evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaş sayısının ve temaslıların hızla arttığı görülmüş. İstenmeyen bu gelişmelerin, yani ilimiz genelinde salgının hızla yayılmaya başlamasının ve pozitif vakaların yüksek oranlara ulaşmasının, hastanelerde yatan hastaların artmasının en önemli sebeplerinin, sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, toplu taşıma, toplu iş yerleri, cenaze işlemleri gibi toplu etkinliklerde katılımcıların koronavirüsle mücadele kurallarına uymamalarından ve il dışından gelen pozitif vaka tanımlı veya temaslılarla temaslarından kaynaklandığı anlaşıldığından yeni tedbirlerin bu hususlar göz önünde bulundurularak alınması uygun görülmüştür."

Açıklamada, il genelinde vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek sünnet düğünü, kına, nişan, düğün, cenaze namazı, cenaze defin işlemleri, taziyeler gibi toplu olarak yapılması gelenek halinde bulunan tüm merasimlere katılımcıların sayısal olarak asgari seviyeye indirilmesine, süre yönünden 2 saat ile sınırlandırılmasına karar verilerek mevlit programlarının ikinci bir emre kadar kısıtlandığı bildirildi.

Bilumum merasimlerin koronavirüs kurallarına uygun olarak yapılmalarını temin edilmesi amacıyla özel giysili veya üniformalı salgın denetim ekiplerinin oluşturulmasına, tüm merasimlerin bu ekipler nezaretinde kontrollü olarak yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca pozitif tanılı ya da temaslısı olması sebebiyle evinde izolasyona tabi olan kişilerin elektronik imkanlar da dahil her türlü tedbir alınarak evlerinde kalmalarının temin edileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Abant, Gölcük, Yedigöller mesire alanlarına il içinden ve il dışından yoğun şekilde ziyaretçilerin geldiği, bu ziyaretçilerin en azından bazılarının pozitif vaka tanımlı veya temaslısı oldukları ve evlerinden çıkmamaları gerektiği halde söz konusu mesire alanlarına geldikleri tespit edildiğinden, ilk etapta Abant, Gölcük ve Yedigöller'e tatil günlerinde girişlerin sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda elektronik HES sistemi kullanılarak gerçekleştirilmesine; ülkemiz genelinde ve ilimizde koronavirüs sebebiyle vefat eden vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş ve üzeri şahıslardan oluştuğu anlaşıldığından kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın virüsten daha iyi korunabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının, sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmalarının kısıtlanmasına yani bu tür aktivitelere katılmalarının engellenmesine; vatandaşlarımızın yeme-içme gerekçesiyle maske takmamalarına sebebiyet verdiği anlaşıldığından maske çıkartılmasını önlemek amacıyla cadde ve sokaklarda sigara içilmesine, dondurma ve çekirdek gibi gıda tüketimine izin verilmemesine; lokanta, restoran, kafe gibi yeme-içme mekanlarında yeme-içme eyleminin dışında mutlak surette maskeli olunmasına karar verildi."

Açıklamada, alınan tedbirlerin denetiminin sağlanması amacıyla sorumlu vali yardımcısının başkanlığında İl Salgın Denetim Merkezinin oluşturulmasına karar verildiği de duyuruldu. Ayrıca açıklamada, vatandaşların toplu olarak bir araya geldikleri sünnet düğünü, kına, nişan, düğün gibi topluluk oluşturacak her türlü etkinlik için en az 3 gün önce emniyet veya jandarmaya bildirimde bulunulması gerektiği, bu tür etkinliklerde, yemek programlarına ve diğer ikramlara izin verilmemesine ve etkinliklerin en az katılımcı ile 2 saatle sınırlandırılmasına karar verildiği ifade edildi.

Tüm toplu etkinliklerin salgın tedbirlerine uyulma seviyesini denetlemek üzere özel kıyafet giyimli en az 2 kontrolörden oluşan "Salgın Denetim Ekipleri" tarafından denetleneceği de bildirildi. Yine, Abant, Yedigöller ve Gölcük gibi mesire alanlarının, özel kıyafetli koronavirüs "Salgın Denetim Ekipleri" tarafından bu alanlar açık olduğu sürece kontrol edilmesine karar verildiği belirtildi.