9. Çanakkale Bienali zamana bırakmanın önemine odaklanıyor

◊ Bienalin teması olan ‘Zamana Bırakmak’ kavramı bugün aciliyeti olan fakat mevcut koşullarda çözümsüz gibi görünen durumları zamanın sağaltıcı etkisine emanet etmeyi öneriyor. Bir yandan genç olmakla özdeşleşen tezcanlılığı bir yandan da günümüz teknolojilerinin dayattığı hız ve eşzamanlılık baskısı karşısında dünyanın, doğanın ve insanlığın zamanını daha geniş bir perspektifle ele almasını tavsiye ediyor.

◊ Çanakkale Bienali, geride bıraktığı 18 yılda, Türkiye’den ve dünyadan önemli sanatçıları üretimler yapmak üzere Çanakkale’ye davet etti. Ayşe Erkmen, Kalliopi Lemos, Serhat Kiraz, Nikita Alexeev, Halil Altındere, Özlem Günyol-Mustafa Kunt, Robert Montgomery, Viron Erol Vert ve yakın zamanda kaybettiğimiz sanatçı ve akademisyen Gülçin Aksoy gibi sanatçılar kente özgü üretimler yaptı. Bu eserler yıllar içinde farklı sergi, müze ve koleksiyonlara girerek Çanakkale’nin çağdaş kültür ekosistemini uluslararası sanat bağlamına taşıdı.

◊ 9. Çanakkale Bienali sergileri, her edisyonda olduğu gibi MAHAL Sanat ve çevresindeki kültürel işleve sahip tarihi yapılarda düzenlenecek. Bu edisyonda bienal ilk kez kent merkezinden çıkarak sergi ve etkinliklerini Assos, Küçükkuyu ve Bozcaada gibi Çanakkale’nin farklı bölgelerine yayacak. Ayrıca Troya Müzesi, Troya Ören Yeri ve civarındaki köyler de bienal sergilerine ev sahipliği yapacak.

◊ 6 hafta süresince konserler, film gösterimleri, çocuklar ve gençlere yönelik atölyeler de bienalin yan etkinlikleri olarak kültür ve sanatı kesintisiz yaşatacak.

◊ Çanakkale Bienali İnisiyatifi’nin (CABININ) düzenlediği bienalin bu yılki işbirlikleri arasında CerModern, Maçka Sanat Galerisi gibi köklü sanat kurumlarının yanı sıra Selanik Bienali, Kültür için Alan, British Council Yaratıcı İşbirlikleri Fonu, İtalyan Enstitüsü, Fransız Enstitüsü gibi önemli uluslararası sanat kuruluşları var.