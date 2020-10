9 bin yıllık geçmişe ışık tutacak arkeoloji sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Sergi hakkında verilen bilgide, “Rezan Has Müzesi’nin ziyaretçileri 9 bin yıllık bir serüvene götüren, günlük hayatın parçalarını bir araya getirerek ‘antik dönemde bir gün geçirmiş gibi’ hissettirecek olan “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” sergisi, Anadolu’yu oluşturan ve kültürümüzde, geleneğimizde iz bırakan, bizi biz yapan uygarlıkların sıradan günlerine de kapı aralıyor.” ifadeleri yer aldı.









ANADOLU COĞRAFYASININ GÜNDELİK YAŞAMA ETKİSİ SERGİLENİYOR



Neolitik dönemden Selçukluya dek uzanan “Toprağın Mirası” sergisinin devamı niteliğinde olan “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” sergisi hakkında verilen bilgi şöyle; “Kayıp Dillerin Fısıldadıkları sergisine de göz kırparak gündelik hayatımızı şekillendiren nesneler aracılığıyla tarih boyunca gelişen ve değişen Anadolu kültüründen izler barındırıyor. Anadolu uygarlıklarının inişli çıkışlı yaşam serüvenlerine ve farklılıklarına rağmen temelde bu coğrafyada oluşan hafızanın gündelik yaşama etkisi, yemek pişirilen, su, şarap, zeytinyağı konulan, içinden yemek yenilip, içeceklerin servis edildiği kaplara, mezarlara armağan olarak bırakılan eşyalara ve tanrılara sunulan adaklara değin, gündelik yaşam çok geniş bir yelpazede inceleniyor.Yaklaşık 400 eserin yer aldığı “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” sergisi, 31 Mayıs 2021 tarihine dek Rezan Has Müzesi'nde açık kalacak."



Serginin yeri: Rezan Has Müzesi, Kadir Has Üniversitesi 34083 Cibali-Fatih, İstanbul



Ziyaret saatleri: Her gün 10.30-15.30 (Yılbaşı, dini ve resmi bayramların ilk günü hariç)