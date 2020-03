71 yaşında Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesine Türk bayrağını dikti

Aynı zamanda bir dağcılık kulübü üyesi olan Doğan Can, 2016 yılında Fas’taki Atlas Dağlarının 4200 metrelik zirvesi Jabel Topcal tepesine tırmandı. 2017’de Moğolistan, 2018’de Peru’da zirve tırmanışları yapan Can, 2019’da ise dünyanın en yüksek dağı Everest Dağı'nın ana kampı olan Base Kampı'na çıktı.







10 kişilik ekip arkadaşlarıyla birlikte hedef yükselten Can, geçtiğimiz Şubat ayında Afrika kıtasının en yüksek dağı olan Tanzanya’daki 5895 metrelik Kilimanjaro’nun zirvesine Türk bayrağını dikti.





5 gün süren zorlu tırmanışı bu yaşta başaran ilk Türk unvanının sahibi olan Doğan Can, “Rehber ile 10 kişilik grubumuz planlama yaparak tırmanışa geçtik. 4. günün sonunda zirve öncesi ana kamp denilen Barafu Kampına akşam üstü vardık. O gün çok yoğrulduk, zaten uykusuzluk ve yorgunluktan çok kötü bir haldeydik.







5. gün sabah 06.00’da zirve yürüyüşüne geçtik. Zirveye yaklaştığımızda eksi 12 dereceyi gördük. Zirveye son 200 metre kaldığında artık gücümüz, enerjimiz bitmek üzereydi. Kar ve soğuk vardı. 8,5 saatte Kilimanjaro’nun zirvesine ulaştık. 10 dağcının ekip olarak bu tırmanışı tamamlaması büyük bir başarı. Ve yine Türkiye’de 71 yaşında bir dağcının ilk defa Kilimanjaro’da zirve yapmış olmasından da ayrıca mutluyum” dedi.