670 yıllık İmera Manastırı'nda kısmi restorasyon tamamlandı

Neredeyse 4 milyona yakın. 4 Milyon da şu zamanda zar zor üç-dört günde yapabildiğim rakam. Merkeze bağlı eski adıyla "İmera" olarak bilinen Olucak köyü sınırları içinde yer alan İmera Manastırı, gotik mimarisi, giriş kapısının doğuda yer alması ve yapımında kullanılan aydınlatma tekniğiyle Doğu Karadeniz'in önemli inanç yapıları arasında gösteriliyor. İl Özel İdaresince yapının kısmi onarımı için yürütülen 200 bin liralık restorasyonla manastırın çatısı, yıpranmış eksik taşları, içindeki hasarlı bir sütunu ile kapısı onarıldı. Manastırın hazırlanan proje kapsamında tam restorasyonunun kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

"Bölgeyi insanlığın hizmetine sunma gayretindeyiz"

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine, Gümüşhane'nin tarih, doğa ve kültür noktasında zengin bir bölgede yer aldığını söyledi. İmera Manastırı'nın da bu bağlamda zengin bir coğrafyada yer alan çok sayıdaki kültürel değer içinde önemli yer tuttuğunun altını çizen Taşbilek, manastırın korunması için çalışmalar yapıldığını belirtti.









Taşbilek, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla manastırın çatı, zemin, kapı, sütun ve dış yapısında kısmi restorasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Manastırda, gelen vatandaşlarımızın hizmetine sunulması maksatlı çalışmalarımız kısmen tamamlandı. Manastırın da içinde yer aldığı Olucak köyü bölgesi, Krom Vadisi, Santa Antik Kenti'nin yer aldığı bölge kültür turizmi açısından insanlığın hizmetine sunulacak, değerli çalışmalar yürüttüğümüz bir bölge. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle bölgede koruma amaçlı bir master plan çalışması da yürütülüyor. Alanı bir bütün olarak bilim adamlarımızca hazırlanacak master planlarla insanlığın hizmetine sunma gayretindeyiz."

Yunanistan ve Belçika'dan ziyaretçi ağırlıyor



Olucak Köyü muhtarı Hamdi Nas ise İmera Manastırı'nın bölge ve köyleri için çok önemli bir değer taşıdığını vurguladı. Manastırın 600'ü aşkın senedir ayakta duran bir ibadethane olduğuna dikkati çeken Nas, sözlerini şöyle tamamladı:









"Bölgemizden çok sayıda insan manastırı görmek için geliyor. Vaktinde buradan göç etmiş insanlar da Yunanistan ve Belçika'dan, atalarının yaşadığı diyarları görmek için köyümüze geliyor. Burada duygulandıklarını görüyoruz. Turistik açıdan çok değerli bir yer. Sümela Manastırı'ndan sonra bölgedeki en önemli manastır burası. Bundan sonraki süreçte manastır ve çevresinin restorasyonun bir an önce tamamlanmasını ve sosyal donatılarıyla birlikte turizme kazandırılmasını istiyoruz."

Ankara'dan arkadaşlarını görmek için geldiği Gümüşhane'de İmera Manastırı'nın ziyaret eden Ahmet Güven Özgenç de manastırın büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Tarihi ve geçmişi hatırlatan yapıların özenle korunması gerektiğini belirten Özgenç, "Manastırın restorasyonunda özen gösterilmiş. Sadeliği ve işçiliği hoşuma gitti. Gayet güzel olmuş. Görmeyenlere burayı mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.