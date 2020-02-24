60 milyonluk yeni turizm pastasÄ±

AKTOB BaÅŸkanÄ± Erkan YaÄŸcÄ±, 2019 yÄ±lÄ± dÃ¼nya, TÃ¼rkiye ve Antalya turizmi ile 2020 yÄ±lÄ± ve sonraki sÃ¼reÃ§lerle ilgili beklentileri deÄŸerlendirdi. Erkan YaÄŸcÄ±, 2019'da hem TÃ¼rkiye, hem Antalya aÃ§Ä±sÄ±ndan rekorlar yÄ±lÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. 2019'da dÃ¼nyada 1 milyar 461 milyon insanÄ±n seyahat ettiÄŸini belirten YaÄŸcÄ±, dÃ¼nya turizm hareketinde yÃ¼zde 4'lÃ¼k bÃ¼yÃ¼me olduÄŸunu kaydetti. DÃ¼nya turizminde en fazla hareketliliÄŸin TÃ¼rkiye'nin de iÃ§inde bulunduÄŸu Avrupa'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YaÄŸcÄ±, â€œYÃ¼zde 51'i, yani 742 milyonu Avrupa'da gerÃ§ekleÅŸti. 364 milyonu Asya-Pasifik, 220 milyonu Amerika, 71 milyonu Afrika, 64 milyonu Orta DoÄŸu" dedi.





Akdeniz'de 304 milyonluk insanÂ hareketi



DÃ¼nyadaki 1 milyar 461 milyon insan hareketinin 304 milyonunun TÃ¼rkiye'nin de yer aldÄ±ÄŸÄ± Akdeniz'de gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini aÃ§Ä±klayan YaÄŸcÄ±, TÃ¼rkiye'nin 2019 yÄ±lÄ±nda 52 milyonu aÅŸkÄ±n turist sayÄ±sÄ±yla dÃ¼nyada altÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸa yÃ¼kseldiÄŸini belirtti. YaÄŸcÄ±, â€œBu 2014'de yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir baÅŸarÄ±ydÄ± ve yeniden yakaladÄ±k. 2023 hedefimiz 75 milyon turiste ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise ilk 5'e sabitleyeceÄŸiz" dedi.

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DÃ¼nya turizm 2020'de yÃ¼zde 4 bÃ¼yÃ¼yecek



DÃ¼nya Turizm Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re 2019 yÄ±lÄ±ndaki 1 milyar 461 milyon kiÅŸilik hareketin en iyi turist sayÄ±sÄ± olduÄŸunu dile getiren YaÄŸcÄ±, 2020 yÄ±lÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerine gÃ¶re ise dÃ¼nyada turizmde yÃ¼zde 3-4 arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼me beklendiÄŸini, bunun da yeni 50-60 milyon kiÅŸi anlamÄ±na geldiÄŸini kaydetti. YaÄŸcÄ±, "TÃ¼rkiye ve Antalya olarak biz de bu pastadaki bÃ¼yÃ¼meden payÄ±mÄ±zÄ± almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.





DÃ¼nya ortalamasÄ± 1040 dolar



TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan turizmde bu yÄ±l ve sonraki yÄ±llarda en Ã¶nemli konunun gelir ayaÄŸÄ± olacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden YaÄŸcÄ±, 2019 verilerine gÃ¶re dÃ¼nyada kiÅŸi baÅŸÄ± turist geliri ortalamasÄ± 1040 dolarken, TÃ¼rkiye'de bu rakamÄ±n 660 dolar, 2023 hedefinin de 867 dolar olduÄŸunu sÃ¶yledi.





2030'da 1,8 milyar kiÅŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor



Erkan YaÄŸcÄ±, 2030'a doÄŸru dÃ¼nya turizminin bÃ¼yÃ¼meye devam edeceÄŸini ve 1 milyar 461 milyon kiÅŸi olan insan hareketinin 1 milyar 800 milyona yÃ¼kseleceÄŸinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. YaÄŸcÄ±, 2009'dan bu yana dÃ¼nya turizminde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, her yÄ±l yÃ¼kseliÅŸ olduÄŸunu kaydetti.

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Turizmin yÃ¼zde 56'sÄ± eÄŸlence ve deniz



DÃ¼nyadaki turizm hareketinin gerÃ§ekleÅŸme ÅŸekilleriyle de ilgili bilgi veren YaÄŸcÄ±, "YÃ¼zde 58'si havayoluyla, yÃ¼zde 37'si karayoluyla, yÃ¼zde 4'Ã¼ deniz yoluyla, yÃ¼zde 1'i de tren vesaire ÅŸeklinde seyahat etmiÅŸ" dedi. TÃ¼rkiye ve Ã¶zellikle Antalya aÃ§Ä±sÄ±ndan eleÅŸtiri konusu olan deniz-kum-gÃ¼neÅŸ turizmine de dikkat Ã§eken YaÄŸcÄ±, dÃ¼nya turizminin yÃ¼zde 56'sÄ±nÄ±n eÄŸlence, deniz-gÃ¼neÅŸ-kuma yÃ¶nelik olduÄŸunu belirterek, â€œBÃ¼yÃ¼menin bu nitelikte olmasÄ± da son derece doÄŸal" diye konuÅŸtu.





2019'da gelir 2014'Ã¼ yakaladÄ±



2019'da TÃ¼rkiye'nin 52 milyon olan turist sayÄ±sÄ±nda RuslarÄ±n 7 milyona, AlmanlarÄ±n ise 5 milyona yÃ¼kseldiÄŸine iÅŸaret eden YaÄŸcÄ±, "7 milyon Rusun 5,5 milyonu, 5 milyon AlmanÄ±n da 2,6 milyonu Antalya'ya geldi. Gelir ise 34 milyar dolar ve 2014 yÄ±lÄ±ndaki rakamÄ±mÄ±zÄ±n aynÄ±sÄ±. Bu sene en Ã¶nemli konu, gelirde rekor kÄ±rmak olacak" dedi.





2020 gelir hedefi 41 milyar dolar



TÃ¼rkiye'nin 2023 vizyonu olan 75 milyon turist, 65 milyar dolar hedefinin, herkesin sahip Ã§Ä±kmasÄ± gereken Ã§ok gerÃ§ekÃ§i bir hedef olduÄŸunu vurgulayan YaÄŸcÄ±, â€œBu rakamlara gelirsek hem sayÄ± hem gelirde dÃ¼nyada ilk 5'e gireceÄŸiz. Bu yÄ±lki hedef 41 milyar dolar. EÄŸer gelirde 2014'teki rakam sabit kalsaydÄ±, bu turizm gelirini Ã§oktan yakalamÄ±ÅŸ olacaktÄ±k. Ama bu yÄ±l bu rakamÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek seviyede olduÄŸumuza inanÄ±yoruz" dedi.