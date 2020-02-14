48 saatte Kars keşif rehberi

Kars’a ulaşım

Dünyanın en güzel 10 demiryolu güzergâhları arasında yer alan Doğu Ekspresi yolu, manzarasıyla yolcularını büyülemeye devam ediyor. Doğu Ekspresi Ankara’dan Kars’a, Kars’tan Ankara’ya karşılıklı seferlerin düzenlendiği bir demiryolu hattı. Yaklaşık 24 saat süren bu yolculuk Ankara’dan her gün 18.00’de başlıyor, ertesi gün 18.15’te Kars istasyonunda bitiyor. Aynı şekilde her gün sabah 08.00’de Kars’tan kalkan tren, ertesi gün 08.22’de Ankara Garı’na ulaşıyor. Ankara’dan yola çıkan tren yol boyunca; Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum’dan geçerek Kars’a ulaşıyor.









Doğu Ekspresine bir alternatif olarak Turistik Doğu Ekspresi, 29.05.2019 tarihinden itibaren seferlerine başladı. Yine her gün aynı güzergâh üzerinden Kars’a ulaşan bu tren, bin 310 km olan Ankara-Kars arasını yaklaşık 31 saatte, Kars-Ankara arasını ise yaklaşık 30 saatte tamamlıyor. Turistik Doğu Ekspresi’nde altı yataklı vagon ile bir yemekli vagon bulunuyor. Yataklı vagonlardaki her kompartmanda iki kişi seyahat edebilmekte…

Kars’ta Konaklama

Turistik bir gezi için Kars’a gelenlerin il merkezinde konaklama yapabilecekleri çok sayıda tesis mevcut. Bu tesislerin yılın dört mevsimi açık olup, konuklarını kusursuz bir hizmet anlayışıyla ağırlamakta. Kars otelleri arasında daha küçük ve şirin bir yapıya sahip butik oteller ile daha büyük ve daha profesyonel bir yönetime sahip olan kent otelleri ile zincir oteller bulunmakta. Tatil bütçenize ve konaklamak istediğiniz tesis türüne göre neredekal.com’un Kars otelleri sayfasından tüm tesisleri inceleyebilir, fiyat kıyaslamalarını yapabilirsiniz.









Kars’ta ilk gün

Sabah güzel bir Kars kahvaltısı için Boğatepe (Zavot) köyüne gidebilir, burada yöresel köy kahvaltısının tadını çıkarabilirsiniz. Sonra peyniriyle ünlü Kars’ın Peynir Müzesi'ni gezerek, dünyaca ünlü Kars lezzeti olan gravyer peyniri hakkında detaylı bir bilgi edinebilir, gravyer peynirini tadabilirsiniz, kendiniz ve sevdiklerini için Kars peynirinden satın alabilirsiniz. Ardından kış aylarında buz tuttuğunda üzerinde gezilebilen, faytona binilebilen ve rakımı ile oldukça yüksekte bulunan, tatlı su göllerinden olan Çıldır Gölü’ne geçerek balık tutabilirsiniz. Tutamazsanız da önemli değil çünkü gölünden taze taze tutulan balıkların servis edildiği restoranda öğle yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yemeğin ardından Kars merkeze geri dönerek; Kars Kalesi’ni, Fetiye Cami’sini, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ni, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ni, Kümbet Cami’sini (12 Havariler Kilisesi), Kars Taşköprü, Namık Kemal’in bir dönem yaşadığı evi görüp Kars sokaklarını arşınlayabilirsiniz. Son olarak çarşıya geçerek keyifli bir alışveriş yapabilirsiniz. Akşam yemeği için de mutlaka Kars’ın en ünlü yerel lezzetlerinden biri olan kaz etini deneyimleyerek günü güzel bir şekilde bitirebilirsiniz.









Kars’ta ikinci gün

Güne biraz erken başlayın çünkü çok güzel bir yeri gezmeye gitmek için planınız var. Sabah kahvaltısının ardından yaklaşık 1 saat süren bir araç yolculuğuyla Ermenistan ile de sınırımızı oluşturan Arpaçay’ın açtığı derin vadiye varıyorsunuz. Ani Antik Kenti’nin yer aldığı bu vadide, antik kente ait yapıları görebilirsiniz. Günümüzde Ermeni Ortodoks Mimarisinin ve Beylikler Dönemi Selçuklu Mimarisinin temellerinin bulunabildiği bu kentte görebileceğiniz yapılar arasında; Surlar ve Aslanlı Kapı, Manucehr Camii, Aziz Gregor Kilisesi, Surp Kirkor Kilisesi, Keçel Kilise, Büyük Katedral bulunmaktadır. Öğlene kadar Ani’de detaylı bir keşif yapabilir, öğle yemeği için yeniden şehre dönebilirsiniz. Sonrasında da zamanınız var ise Allahüekber dağlarında bulunan ve 90 bin şehit verdiğimiz Sarıkamış'a gidebilirsiniz. Dönüş için de isterseniz yine trenle ya da uçakla Kars’tan ayrılmayı seçebilirsiniz. Kars’a gitmeden önce otel arama motoru neredekal.com’u ziyaret ederek, konaklamak istediğiniz oteli en uygun fiyatıyla bulabilirsiniz.



Kaynak: neredekal.com