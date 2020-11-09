300 yıllık Sülüklü Göl görenleri kendine hayran bırakıyor

Türkiye’nin en önemli doğa turizmi merkezlerinden olan Bolu’nun tabiat ve milli parkları tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Yılın dört mevsimi milyonlarca tatilcinin akın ettiği Gölcük ve Abant Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı’nın yanı sıra tarihi 300 yıl öncesine dayanan Sülüklü Göl Tabiat Parkı sakinlik ve huzur isteyenler için ilk adreslerden birisi oluyor. Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 300 yıl önce meydana gelen depremde heyelan sonucu oluşan ve içerisindeki çok sayıda sülükten adını alan Sülüklü Göl’e gelen tatilciler, kalabalıktan uzak ve doğayla iç içe keyifli zaman geçirebiliyor.









İlkbaharda çuha, kardelen, siklamen ve ters lalelerin açtığı, çevresi ormanlarla kaplı olan tarihi göl, kamp severler için de imkanlar sunuyor. Türkiye’nin deprem sonrası heyelanla oluşan ve heyelanla birlikte göl içinde kalan ağaçların köklerinin hala görülebildiği nadir göllerinden birisi olan Sülüklü Göl’ün havadan ve su altı görüntüleri kendisine hayran bırakıyor.







Sülüklü Göl’e ilk defa gelen tatilciler, “Doğasıyla müthiş bir yer. Etrafı tamamen dağlarla çevrili, çukurda kalmış bir yer. Ağaçların gölün içinde kalması başka bir güzellik katmış. Doğayı seven insanların burayı görmesini tavsiye ederim” şeklinde konuştular.