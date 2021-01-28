25 bin metrekarelik toprakta ülkesini kurdu! Kendi bankası ve hapishanesi bile var…

Baugh, Molosya adının İspanyolca 'küçük kayalık tepe' anlamına gelen 'morro' sözcüğünden türediğini belirtiyor. Fantezi nitelikli bir mikro ulus olan Molosya’yı ziyaret etmek için pasaport gerekiyor ve ‘ülkeye’ giriş yapan turistlerin pasaportuna ‘Molosya Cumhuriyeti’ damgası vuruluyor.







Molosya’nın başkanlık sarayı, tahmin edilebileceği gibi Kevin Baugh’un evi. Molosya’nın nüfusu birkaç köpek dâhil 34 kişi. Ülkede bir de kedi yaşıyor ama Devlet Başkanı Kevin Baugh, güvensiz ve etrafı provake edici bulduğu kediye vatandaşlık vermediğini söylüyor.







Baugh, Molosya’yı 1977’de 15 yaşındayken kurmuş, 1999 yılında ise kendi başkanlığını ilan etmiş. Kevin Baugh, bir meclisin varlığını zorunlu kılan bir anayasası olsa da “iç karışıklıklar ve sınırın dışından gelen müdahaleler nedeniyle” diktatörlük yapmak zorunda olduğunu söylüyor.







Molosya, kendi bankası, hapishanesi ve postanesinin yanı sıra; donanma, deniz akademisi, demiryolu, uzay programı (oyuncak bir roketten oluşuyor), ölçüm sistemi ve milli bayramlara da sahip. Bu parodi ‘ülke’yi ziyaret eden çok sayıda turist, ilginç deneyimlerini çektirdikleri fotoğraflarla bol bol sosyal medyada paylaşıyor.







