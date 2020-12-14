2021’in en sıra dışı adresleri

El Calafate

El Calafate, Güney Amerika’nın en güneyindeki bir Arjantin kenti. Biraz daha aşağı gittiğinizde koca kıta bitiyor. Sonrasında yaşam yok.

Güney Kutbu’nun soğuk, karlı buzlu topraklarıyla dünya sona eriyor sanki. El Calafate’den yarım saat uzaklıktaki Perito Moreno buzulu mavi, turkuvaz rengiyle insanın gözlerini kamaştıran türden.









Puerto Varas

Puerto Varas, Şili Patagonyası’nda küçük bir kent. Calbuco ve Osorno yanardağları insanı mıknatıs gibi kendine çekiyor. Özellikle St. Rafael Buzulu çok ilginç. Buzuldan kopup etrafa yayılan parçalar buzdan heykeller gibi.

Matera

Matera, İtalya’nın güneyinde, Basilicata bölgesinde, yarı terk edilmiş kent. Kent, ‘İsa Buraya Uğramadı’ romanının yazarı Carlo Levi sayesinde popüler oldu. Kentin geçmişi MÖ 7. Yüzyıla dayanıyor. Tüf kayaları oyularak yapılmış evler, bir zamanlar kent halkının yaşadığı mağaralar insanı şaşırtıyor.









Lofoten Adası

Norveç’in Lofoten Adası, dünyanın en güzel toprak parçalarından biri. Issız balıkçı köyleri, küçücük lokantalar ,

cennet benzeri fiyortlar, rengârenk evlerin süslediği koylar... Eğer bir süre dünyadan kopmak, kulaklarınıza biriken kent pisliklerini temizlemek, gözlerinizi maviyle doyurmak istiyorsanız, burası biçilmiş kaftan..

Belize

Orta Amerika’nın en fakir ülkelerinden biri olan Belize, konuklarına birçok seçenek sunuyor. Örneğin yağmur ormanlarında unutulmaz yolculuklar. Küçük kulübelerde gecelerken, ormanın derinliklerinden gelen bilmediğiniz garip hayvan sesleri. Yürürken önünüze çıkan tarantulalar, çığırtkan maymunlar, zehirli yılanlar. Sık çalıların ve ağaçların sakladığı Maya tapınaklarının sunduğu geçmişin gizemli yaşamı harika…







