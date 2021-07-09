200 ülkeyi ziyaret eden bir gezgin: Mehraj Mahmudov

İlk ziyaretini eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'ne 1991 yılında bir Alman öğrenci arkadaşının daveti üzerine yapan Mahmudov, daha sonra çok sayıda ülkeyi ziyaret etti ve böylece seyahat, hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi.



Kuzey Kutbu gezisi sırasında, Arktik Okyanusu'nda bile yüzen Mehraj Mahmudov herkesin 3 metrelik buzun kırılmasından sonra ortaya çıkan buz gibi suda yüzecek kadar şanslı olmadığını söylüyor.

Ekvatoru 25 kez geçen Mahmudov şimdiye kadar 5.000 uçuş yaptı ve Antarktika'ya kadar gitti.

Mehraj Mahmudov aşırı bölgelere seyahat etmeyi tercih ediyor. Azerbaycan bayrağını gittiği her yere diktiğini söylüyor. Hatta Kuzey Kutbu'na giden bir nükleer buz kırıcıya Azerbaycan bayrağını astı.



Dünyanın 200 ülkesini ziyaret eden Mehraj Mahmudov, birkaç yıl içinde tüm ülkelere ayak basmış olacak.

Mehraj Mahmudov 26 Mart 2021'de “Travellers Century Club” tarafından "Gold Membership Card" ile ödüllendirildi. Sadece dünya çapında 200'den fazla ülkeye seyahat etmiş kişilere verilir.

Mehraj Mahmudov'u Instagram ve Facebook’da takip edebilirsiniz.





İnstagram: @mehraj.mahmudov

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