MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri2 yılda 83 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
GeriSeyahat 2 yılda 83 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

2 yılda 83 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

2 yılda 83 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi 'kesin korunacak hassas alan' ilan ettik. Böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümünü 576 milyon metrekareye çıkardık" dedi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; çocuklara, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak adına iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlemek, hayvan, bitki ve endemik türleri korumak, ormanları muhafaza etmek için çalıştıklarını ve birçok doğal alanı koruma altına aldıklarını belirtti. Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

2 yılda 83 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi


"2018 yılında 16 olan 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' sayısını 18’e çıkardık. 8 sulak alan, 3 tabiat anıtı, 1 milli parkımız korunan alan olarak tescil edildi. 204 yeni millet bahçesi, 22 ekolojik koridor, binlerce kilometre yeşil yaya yolu ve bisiklet yolu yapıyoruz. Son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan ettik.

30
Türkiyenin kesin korunacak hassas alanları İşte listeye yeni eklenenler...
Türkiye'nin 'kesin korunacak' hassas alanları! İşte listeye yeni eklenenler...



Böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümünü 576 milyon metrekareye çıkardık. Ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 10'unu korunan alan haline getirdik. 2023 yılına kadar bu oranı yüzde 17 seviyesine çıkaracağız."

2 yılda 83 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle