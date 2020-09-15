MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri2 bin 700 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic pozu' veriyorlar
GeriSeyahat 2 bin 700 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic pozu' veriyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

2 bin 700 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic pozu' veriyorlar
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

2 bin 700 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic pozu' veriyorlar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 700 metre yükseklikteki yaylada oluşan sis bulutu, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin denizden 2 bin 700 metre yükseklikteki Huser Yaylası'nda yaz aylarında oluşan sis bulutu, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaylaya çıkarılan kayığa binen ziyaretçiler, Leonardo Dicaprio ve Kate Winslet'in başrolünü paylaştığı ünlü 'Titanic' filminin en sevilen sahnelerinden biri olan geminin burnunda kolları açarak sarılma sahnesindeki pozu vererek, fotoğraf çektiriyor.

2 bin 700 metredeki yaylada, kayıkta Titanic pozu veriyorlar


Çamlıhemşin ilçesinde ünü sosyal medyada yayılan sis bulutunun oluştuğu Huser Yaylası ilgi görüyor. Yılın büyük bir çoğunluğunu bulutların üzerinde geçiren yaylaya çıkanlar, salıncakta sallanmanın da keyfini çıkarıyor. Bu yıl yaylaya çıkarılan kayığa binen ziyaretçiler ise Dicaprio ve Winslet'in başrollerinde oynadıkları ünlü Titanic filminin en sevilen sahnelerinden biri olan geminin burnunda kolları açma sahnesindeki pozu vererek fotoğraf çektiriyor. Kayıkta fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturanlar, sırası gelince sis bulutunun üzerinde kayıkta fotoğraf çektiriyor. Kayıkta bu pozu vermek için ise 10 TL ödeniyor. Yaylaya çıkanlar, gün batımını da izliyor, yöresel türkülere eşlik ediyor. Gün boyu yaylada vakit geçirenler, keyifli anlar yaşıyor. 

2 bin 700 metredeki yaylada, kayıkta Titanic pozu veriyorlar

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle