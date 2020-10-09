2 bin 365 metrelik zirveye bu yıl 100 bin kişi çıktı

Beydağları’nın en yüksek noktası olarak nitelendirilen ve Kemer ilçesindeki en önemli alternatif turizm noktalarından biri olan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesi, haziran ayında başlayan normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Pandemi nedeniyle eskiye nazaran ziyaretçi sayısı azalan zirveye, teleferik aracılığıyla günlük yaklaşık bin kişi geliyor. Birçok doğa sporları organizasyonuna da ev sahipliği yapan Tahtalı Dağı'nın zirvesi; gün batımı turları, catapult (insan sapanı) ve yamaç paraşütü gibi ekstrem sporları sevenlerinin de ilgi odağı durumunda. Normalleşme süreciyle birlikte Olympos Teleferik aracılığıyla zirveye bugüne kadar 100 bin kişi geldi. Geçen yıl rekorların kırıldığı sezonda ise zirveye çıkanların sayısı 350 bin kişiyi geçti.









'GEÇEN SENE 350 BİN KİŞİ AĞIRLAMIŞTIK'



Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, "Burası bölgenin en önemli, en büyük alternatif turizm merkezlerinden birisi, Tahtalı Dağı'nda Olympos Teleferik. Bu yıl şu ana kadar pandemi dönemi olmasına rağmen 100 bin misafir ağırladık. Yıl sonuna kadar bunun 120 ila 130 bin arasında olmasını bekliyoruz. Geçen yıl ile kıyasladığımızda pandemi nedeniyle epey düşüş var. Geçen sene 350 bin kişi ağırlamıştık. Fakat pandemiye rağmen bu sene 120-130 bin rakamlarına ulaştığımızda mutlu olacağız. Burası aynı zamanda birçok uluslararası spor aktivitesine de ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, bisiklet yarışı, downhill ve koşu, maraton gibi. Aynı zamanda tabii ki kısa parkurlu yürüyüşler düzenliyoruz" dedi.







