2 bin 200 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak

Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü iş birliğinde yüzey araştırma çalışmasına başlanan Amos Antik Kenti’nde daha önce keşfedilen mezar yerinin kurtarma kazısı da yapılacak. Geçtiğimiz yıl MTO girişimiyle birinci aşaması yapılan yüzey araştırması, bu yıl Marmaris Belediyesi’nin de desteğiyle ikinci aşamaya geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan onay sonucunda yüzey araştırmasına başlanan Amos Antik Kenti’nde geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan buluntularla ilgili ikinci araştırma aşamasıyla birlikte kentin bilinmeyen kısımları da keşfedilmeyi bekliyor.









"Mezar yeri bulundu"



Proje danışmanı MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer ve arkeoloji ekibinden oluşan kazı çalışma grubu, 5 Ekim tarihinden bu yana antik kent ve etrafında çeşitli ölçümler ve saha çalışmalarını yürütüyor. Mezar yeri kalıntısı ile başlayacak olan kazı çalışmasının araştırmanın devamında başka buluntular ile çeşitlenmesi hedefleniyor. Rodos’un karşı yakasındaki üç tiyatrodan ikincisi olan Amos tiyatrosu ve tapınak gibi kalıntıların devamında bulunan Kumlubük tarafına doğru yeni bir kale duvarı ve dikilitaş ile Amos’un bilinenden daha geniş bir alanda yer aldığı bir kez daha belirlenmiş oldu.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kazı çalışmalarının önemine değinerek, “2 bin yıldan fazla tarihi olan Amos Antik Kenti’ni hep birlikte yenileyerek gün yüzüne çıkaracağız. Marmaris hepimiz için çok önemli. Tarihimize önem vereceğimizi söylemiştik, Marmaris deniz, kum, güneş olduğu kadar tarihi ve tarımı ile de ön planda olacak. Hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.









"Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz"



MTO Başkanı Mutlu Ayhan ise, “Hatırlayacağınız üzere 2010 yılında Marmaris Ticaret Odası ve Müze Müdürlüğümüz iş birliğinde Amos Antik Kenti’nin çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılması adına önemli bir adım atılmıştı. Bundan tam 1 yıl önce yine odamızın sponsorluğunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer hocamızın başkanlığında Müze Müdürlüğümüzün de desteği ile Amos Antik Kenti yüzey araştırması başladı. Bu yıl yüzey araştırmasının ikinci senesi ve destek veren kurumlarımıza belediyemiz de eklendi ve sayın belediye başkanımızın da desteği ile yüzey araştırmasına ilave olarak çevre düzenlemesi ve temizliği ile gerekli tadilatlar yapılacak. Yine geçtiğimiz yıllarda kaçak kazı sonucu bulunmuş mezar odası için de kurtarma kazısı gerçekleşecek. Marmaris Ticaret Odası olarak kültürel ve arkeolojik mirasımıza sahip çıkıyoruz. Kısa vadede burada kazıların başlaması ile ören yeri statüsü alarak koruma altına alınması için destek veriyoruz. Bu çalışmaya onay veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, destek veren sayın kaymakamımıza, belediye başkanımıza, müze müdürlüğümüze ve üniversitemize, hocamıza ve ekibine teşekkür ederim” dedi.



"Amos stratejik bir öneme sahip"



Kazı Alanı Başkanı Dr. Mehmet Gürbüzer, “Bu çalışmaları 2019 yılında aldığımız bakanlık iznimizle birlikte bu yıl da devam ettirerek Marmaris tarihine, kültürüne ışık tutmayı amaçlıyoruz. Marmaris’e hakim bir noktada bulunan Amos, ayrıca stratejik bir öneme sahip. Bu nedenle hem tiyatro hem de tapınak alanını temizleyip ortaya çıkarmak istiyoruz. Kumlubük tarafında bulduğumuz yeni kalıntılar ile de Amos’un daha net bir haritasını çıkarmış olacağız” diye konuştu. Dr. Gürbüzer, kentteki ve antik tiyatrodaki tahribatla ilgili olarak da, "Tabii ki tahribatın büyük kısmı insan faktörüne bağlı, ancak o dönemde burada çok büyük bir deprem olduğu ve insanların buradan taşındığını biliyoruz" dedi.