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19. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 01.12.2020 - 14:49 | Son Güncelleme:

19. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve salgın döneminde de sanatçıların desteklenmesinin hedeflendiği 19. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Yarışmada bin 347 eser arasından 85 fotoğraf ödüle layık görüldü.

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Türkiye'de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Devlet Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde de sanatçıların desteklenmesinin hedeflendiği yarışmada, bin 347 eser arasından 85 fotoğraf ödüle layık görüldü.

19. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı


Başvuru ve seçici kurul değerlendirmesinin https://gorselsanat.ktb.gov.tr adresinden çevirim içi olarak yapıldığı yarışmada ödüller 4 ayrı kategoride dağıtıldı. "İnsan ve Yaşam" kategorisinde 3 başarı ile 19 sergileme, "Tarihi Yapılar" kategorisinde 3 başarı ile 19 sergileme, "Deneysel Çalışmalar" kategorisinde 3 başarı ile 15 sergileme, "Patara" kategorisinde de 3 başarı ile 20 sergileme ödülünün verileceği yarışmada, eser sahiplerine takdim edilecek toplam para ödülü ise 139 bin 800 lira olacak.

19. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı



YARIŞMANIN SEÇİCİ KURULU

Sergiye layık görülen 85 fotoğrafın, askı listesi sonucunda seçici kurulun ortak kararı ile belirlendiği 19. Devlet Fotoğraf Yarışması'nda 601 katılımcının başvurusu kabul edildi.

19. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı


Ödüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini yapan Seçici Kurul’da fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Reha Bilir, Celal Gezici ile Prof. Dr. Mete Çamdereli ve Bakanlık temsilcisi olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç yer aldı.

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