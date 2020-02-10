180 kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ bulunan Yayla GÃ¶lÃ¼, karla bir baÅŸka gÃ¼zel

Buldan ilÃ§e merkezine 8 kilometre mesafedeki SÃ¼leymanlÄ± Mahallesi'nde bulunan Yayla GÃ¶lÃ¼, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan doÄŸal gÃ¼zelliÄŸiyle gÃ¶renleri kendine hayran bÄ±rakÄ±yor.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ 50 hektarlÄ±k gÃ¶lde, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla birlikte oluÅŸan manzara, ziyaretÃ§ilerine eÅŸsiz bir gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunuyor. 180 tÃ¼r kuÅŸa ev sahipliÄŸi yapan gÃ¶l, kent merkezinden ve Ã§evre illerden de ziyaretÃ§i alÄ±yor.

BazÄ± vatandaÅŸlar aileleriyle birlikte kar Ã¼zerinde piknik yaparken bazÄ±larÄ± gÃ¶lÃ¼n etrafÄ±nda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±p, fotoÄŸraf Ã§ekiyor. Ã‡ok sayÄ±da fotoÄŸraf ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gruplarÄ±nÄ± da aÄŸÄ±rlayan gÃ¶le ayrÄ± bir gÃ¼zellik katan kazlar ve karabataklar, bÃ¶lgeye gelen turistlerin ilgisini Ã§ekiyor.

'Harika bir atmosferi var'

GÃ¶lÃ¼n ziyaretÃ§ilerinden Sevgi Demir, Yayla GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n gÃ¶rÃ¼lmesi gereken bir doÄŸal gÃ¼zellik olduÄŸunu belirtip, "BurasÄ± Ã§ok gÃ¼zel bir yer. Harika bir atmosferi var. MuhteÅŸem ve kartpostallÄ±k bir gÃ¼zelliÄŸi gezme fÄ±rsatÄ± yaÅŸadÄ±k. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zla eÄŸlenip kar topu oynadÄ±k. Bol bol fotoÄŸraf Ã§ektirdik. Herkesi bu gÃ¼zelliÄŸi gÃ¶rmeye davet ediyorum" dedi.

'HavasÄ± Ã§ok temiz, doÄŸal ortam Ã§ok gÃ¼zel'

Simay Demir da soÄŸuk havaya raÄŸmen gÃ¶lÃ¼ gezmenin keyifli olduÄŸunu ifade ederek, "HavasÄ± Ã§ok temiz, doÄŸal ortam Ã§ok gÃ¼zel. GÃ¶l, aÄŸaÃ§lar ve kar tabakasÄ±, bir resim tablosundaki gibi harika bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluÅŸturuyor. EÄŸlenip, gÃ¼zel vakit geÃ§irebilecek bir yer" diye konuÅŸtu.

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