150 yıllık bir konakta yaşamak

'En iyi korunan kültür mirası' ödüllerine sahip konak, 150 yıldır titizlikle korunan dış ve iç mekanları, içinde barındırdığı devasa havuzu, üç katının her köşesinde kendini hissettiren ince işçiliği ve evsahibi Şerife ve Hakkı Asmaz çiftinin konukseverlikleriyle misafirlerini adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor.









Çeşit çeşit meyve ve sebzelerine ekildiği bahçe içindeki toplam 4,5 dönüm arazi içinde yer alan konağın iç hacmi 635 metrekare. Konağın ilk katında yer alan havuz, yaklaşık 25 ton su kapasiteye sahip. Ortama hem dinginlik hem de nem sağlayan havuzun suyu, kurulu devirdaim sistemiyle bahçedeki bitkilere boşalılıyor.









9 oda ve 2 salona sahip Asmazlar Konağının yaşam alanları ikinci katta, yatak odaları ise en üst katta yer alıyor. Konak, ataerkil aile yapısının kalabalık yaşamına göre tasarlandığı için her odada bir banyo da bulunuyor ve bu banyolar Safranbolu evlerinin karakteristik özelliklerinden bir olarak dolaplar içinde yer alıyor.









Konağın duvarlarını süsleyen tabloların tamamı, ev sahibesi Şerife Asmaz tarafından yapılmış. Ticari bir yönü olmadan evinin kapısını gelenlere açan Şerife hanım, 'her ne kadar içinde yaşasak da bu tarihi yaşamak isteyenlerden elimizdekini saklamamayı bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz' diyerek misavirperverliklerini naif bir şekilde cümlelere döküyor.