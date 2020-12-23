15 yıl önce çaldığı eserler lanetli çıktı! Kanadalı turistin başına gelmeyen kalmadı…

Adı Nicole olan Kanadalı turist, 20'li yaşlarının başında Pompeii'nin arkeoloji parkına yaptığı bir gezide iki mozaik karo, bir amforanın parçaları ve bir seramik parçası dâhil olmak üzere bazı parçaları çaldı. Nicole, bu yıl bir seyahat acentesine yazdığı bir itiraf mektubunda, eserleri aldığını, çünkü kimsenin sahip olamayacağı bu özel parçaları istediğini itiraf etti. Pompeii'ye yaptığı geziden sonraki yıllarda, şu anda 36 yaşında olan Nicole, iki kez meme kanserine yakalandığını, sonuncusunda çift mastektomi tedavisiyle sonlandığını, bu sebeple kendisinin ve ailesinin de maddi sorunlar yaşadığını söyledi. Nicole, seyahat acentesinden, kutsal emanetlerin kötü şans getirdiğini ve o yıkım ülkesiyle bağlantılı çok fazla negatif enerjiye sahip olduklarını iddia ederek, kendisinden geri alınmalarını istedi.









Ayrıca Kanadalı turist, dersini aldığını ve affedilmesini de talep etti. Üstelik Nicole, bağışlanma talebinde bulunan tek kişi de değildi, ayrıca 2005 yılında antik bölgeden taş çaldığını itiraf eden Kanadalı bir çiftten gelen ikinci bir itiraf mektubu da vardı.





Pompeii, İtalya'nın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biridir ve turistlerin şehri, İtalya'daki Napoli Körfezi yakınlarındaki bir yanardağ olan Vezüv Yanardağı'ndaki feci patlamadan sonra volkanik küllerle kaplandı. M.S 79'daki patlamada iki bin kişi öldü ve bölge, yeniden keşfedildiğinde, enkaz kalın bir toz tabakası altında binalar, eserler ve iskeletlerle 16. yüzyıla kadar gömülü kalmıştı.







1997 yılında şehir, UNESCO Dünya Mirası alanı haline geldi. Turistlerin uzun zaman önce bölgeden eserler çaldığı biliniyor, ancak yıllar geçtikçe suçluluk ifade eden mektuplarla birlikte çok sayıda eser geri döndü ve yetkililer kalıntıları sergilemek için bir müze kurdu.