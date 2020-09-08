15 Temmuz Müzesi Nerede? Hakkında Bilgi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

15 Temmuz halkın iradesine karşı düzenlenen hain bir saldırı olarak düzenlenmiş bir kumpastır. 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen bu hain saldırı şehit edilen sivil, asker ve polis anısına düzenlenen konular üzerine kurulan bir müzedir. Birçok kişi 15 Temmuz müzesini ziyaret ederek 15 Temmuz gecesi şehit olan sivilleri anısına yad etmek isteyerek, 15 Temmuz Müzesi ile ilgili birçok bilgiyi merak ediyor.

15 Temmuz Müzesi Nerede?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'nda tarafında bulunan Hafıza 15 Temmuz Müzesi olarak adlandırılan darbenin 4. Yıl dönümünde tamamlanarak ziyaretçilerine kapısını açmıştır. 15 Temmuz'un yıldönümünde açılan müzede dünya darbeler tarihi ve sömürgecilik ile ilgili bölümlerde bulunmaktadır.

Bir buçuk yıl önce yapımına başlanan 15 Temmuz darbesini konu alan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin yapımı tamamlanması üzerine, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla müze ziyaretçilere açılmıştır. Hafıza 15 Temmuz Müzesi 1500 metrekare olan bir alana kurulmuş, 200 metrekarelik bir alan müze olarak belirlenmiştir. Müzenin çevresi 11500 metrekarelik yeşil bir alandan oluşmaktadır.

15 Temmuz Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

15 Temmuz Müzesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır. Bölgeye ulaşım oldukça kolaydır. Vatandaşlar metrobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inerek müzeye ulaşabilir. Aynı zamanda birçok otobüs de civarda ki duraklarda inerek müzeye ulaşabilir.

15 Temmuz Müzesi Özellikleri

15 Temmuz Şehitler köprüsünün yanında bulunan müze 251 şehidin ve gazilerin hatıralarıyla donatılmıştır. Girişte sağ duvarda 251 şehidin isimleri bulunur. Tavanında şehitleri temsil eden 251 adet beyaz güvercin bulunur. Orta bölgede 15 Temmuz darbesine dair film ve belgesel gösterilerin yapılacağı bir platform yer alır. Duvarın karşısında unutma diye bir yazı bulunmaktadır. 15 Temmuz gecesi buna birçok malzeme de müzenin içinde sergilenmektedir.

Müzede şehitlerin fotoğrafları ve biyografileri, darbeler ve Sömürgecilik tarihine ait birçok da bilgi bulunmaktadır. Bu bilgilere dokunmatik ekranlardan ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda 15 Temmuz’a dair üç boyutlu videolar da ziyaretçiler tarafından izlenebilmektedir. Darbeler tarihi ile ilgili 1950 ve 2016 yılları arasında dünya genelinde meydana gelen 531 darbe girişimi ve gerçekleşen darbelerden 210 darbenin amacına ulaştığı görülmüştür.

Türkiye’de ise 1960 -2016 yılları arasında 9 darbe girişimi gerçekleştirildiği gösterilmektedir. Sömürgeciliğe karşı dik Duranlar köşesinde ise aralarında; Mustafa Kemal Atatürk, ikinci Abdülhamit, Aliye İzzet Begoviç, Mahatma Gandhi ve Simone Bolivar gibi liderlerin bulunduğu köşe yer alır. Bu köşede liderlerin bilgileri yer almaktadır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü olarak adlandırılan 2016 yılının 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden sivil polis ve askeri anmak amacıyla 15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmiştir. 29 Ekim 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş ve bugün resmi tatil olarak kutlanmaya başlamıştır.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi Giriş Ücretleri

Hafıza 11 Temmuz Müzesi, müze girişi ücretsiz olarak ziyaretçilerine kapılarını açmıştır. 15 Temmuz Müzesi açıldığı günden itibaren yoğun ilgiyle gerçekleşen katılımlar sağladı.

15 Temmuz Ziyaretçi Akını

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ilk yıl olarak ortaya koyulan 500 bin ziyaretçi ile 2020 hedefine ulaşıldığı 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik tarafından bildirilmiştir