15 maddede seyahatin geleceği

2022’de herkes uçacak!



Uçaklarda orta koltuklar boş bırakılarak sosyal mesafeyi çözmeyi deneyen şirketler bu şekilde kâr sağlayamadı. Hijyen protokollerinin sıklığı ve etkinliği arttırıldı. Bununla birlikte, havayolları aşı bulunana kadar fiyatlarını yükseltmeyecek. Ancak akılda tutmakta fayda var, düşük ücretler uzun sürmeyecek. Fütüristlere göre 2022’de herkes uçağa binecek!









Havaalanında yalnız...



COVID-19’dan sonra yolcu havaalanına girdiği andan itibaren kalabalıktan uzak kalacak. Bunun için cep telefonundan konum verisi izlenecek, termal kameralarla ateşi ölçülüp bir bilimkurgu filmindeki gibi bantlarla bir güvenlik tüneline alınacak. Ayrıca kabin içi bagajları yerleştirme sırasında yaşanan kalabalıktan kurtulmak için robotlar kullanılacak.



Gemiler otele dönüşecek



Gemilerin limandan limana gezdiği cruise turları, yerini gemilerin otele dönüştüğü bir modele bırakabilir. Denizde esir kalmaktansa tehlike anında limana bağlı gemiden ayrılıp evinize geçebilirsiniz.



Lüks tatilde uç istekler



Kişiye özel tatiller lüks tatilin gözdesiydi. Pandeminin ardından daha da kişisel tatiller moda olacak. Lükste uç noktalara gidilecek. Gözlerden uzak, villa gibi bağımsız konaklama birimlerine talep artacak. Bazı otel zincirleri, dış koridorlardan girilen, otomobilden odaya geçilecek seçenekler hazırlıyor. Sadece lüks oteller değil havalimanları ve uçaklar da mahremiyet odaklı olacak. Hong Kong Uluslararası Havaalanı’nda kullanılan tüm vücut dezenfeksiyon makinesi ya da kısa mesafeli kiralık jet hizmeti sağlayan firmaların artması gibi...









Sürdürülebilirlik sürmez!



Gezegen sağlığı, kişisel sağlığını korumaya odaklanan gezginler için ikinci plana atılacak. Germofobik (aşırı titizlik hastalığına yakalanmış) bir dünyada, tek kullanımlık plastikler azaltılabilir mi? Özellikle de seyahat ederken? Hayır! Küresel kapanma karbon emisyonlarını tüm dünyada yüzde 8 azalttı. Ama bu kapanmanın doğa için olumsuz sonuçları da oldu. Mesela azalan turistler Afrika’nın safari parkları için hiç de iyi değil. Bilet parasıyla ayakta kalan safari parklarında kaçak avlanma arttı...



Küçülen turlar...



Grup turları, lojistik kolaylığı nedeniyle ucuzdur ama bu aynı zamanda yabancılarla seyahat etmek demektir. Salgın sonrası tur operatörlerinin daha düşük misafir-rehber oranlarıyla çalışması bekleniyor. Bundan böyle bisiklet, yürüyüş, açık hava turları daha çok ilgi görecek. Büyük Avrupa şehirleri yerine Antarktika, Galapagos, Moğolistan ve Tibet gibi açık alanlarda az kişiyle turlar yapılacak.



Önemli olan yolda olmak



Artık herkes kendi kontrol edebildiği alanda tatil yapmak istiyor. Bu nedenle, ‘yol’ gezileri planlayan acentelerin sayısı artacak. Güzel manzaralı yollar, parklar, geniş ormanlık alanlara gitmek, varmak ve belki de otelde değil, karavanda kalmak yeni trend olacak.



Piknik kuralları...



Araştırmalar gezginlerin yarısından fazlasının kalabalık yerlerden kaçınmayı planladığını söylüyor. Milli parklar bu durumda gözde olacak ama bu tür yerlerde mesafenin korunması ve kalabalıkta nasıl davranılacağına dair yeni normlar oluşturmak gerekecek.



Yurtdışı tatili zor



Herhalükârda şu sıralar başka bir ülkeye gitmek uzun ve sıkıcı izinler, kontroller demek. Üstelik sınır ötesi seyahatlerde test ve güvenlik önlemlerindeki belirsizlik ve değişkenlik bir gezgini daha yola çıkmadan bezdirecek türden. Ülkeler vize verirken güvenlik ve yasadışı göç konusunda olduğu kadar titiz olabilir mi? Ya da olmalı mı? Bu durum seyahati zorlaştıran faktörlerden biri olacak.









Şimdi aile tatili zamanı



Pandeminin ekonomik maliyeti de oldu. Aileler gelecek yaz tatillerinden bir-iki gece kısıntıya gidebilirler ancak yine de en yaygın ve uygun fiyatlı tatil olan aile paketleri yeni dönemin yıldızı olacak. En çok indirim ve kampanyayı aile paketlerinde göreceğiz.



Ev kiralamaya devam



Ev paylaşımı değil ama ev kiralama sistemi geçen yaz popüler oldu. Bunun için hijyen standartlarını kontrol eden aracı firmalar artacak. Ayrıca ekonomik kriz nedeniyle kiraya verilen evlerin sayısında da büyüt oranda artış bekleniyor.



Çalışanlar ne olacak?



Yüksek cirolu seyahat sektöründe düşük ücret alan yüz binlerce çalışan işsizlik dışında, yeterli koruma önlemi sağlanmadığı için, hastalanma riskiyle de karşı karşıyalar. Gezginler, yalnızca tesis temizliğine değil çalışanların refahına öncelik veren otelleri tercih ederse bu bir yaptırım olabilir...



Standartlar değişiyor



Gezginler otellerden öncelikle ve her yerde daha önce görülmemiş oranda temizlik hizmeti istiyor. Klozet kapağının üzerindeki kâğıt sargının ötesine geçen bir hizmet... Temassız check-in gibi beklentiler şimdiden hayata geçiriliyor. Oda anahtarını ultraviyole ışıkla temizleme, oda kapılarında temizlendikten sonra girilmediğine dair mühür olması gibi uygulamalar başlatıldı bile.



Miller ne olacak?



Sadakat programı üyeleri, uçakla seyahat normale döndüğünde hedeflenen ilk grup olacak. Dünyada birçok şirket yüksek statüye geçmeyi kolaylaştırıyor. Hatta daha kısa uçuşlara daha yüksek mil gibi cazip teklifler seyahati teşvik edecek.



Sigorta işi tartışmalı



Salgın sırasında seyahat sigortalarının işe yaramadığı pek çok olay yaşandı ve yolcular çileden çıktı. Sigorta şirketlerinin tüketici güvenini yeniden inşa etmeleri gerekecek. Özellikle de iptal politikaları hakkında değişiklik yapmaları kaçınılmaz olacak.