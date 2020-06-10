13 haneli mahalleden modern şehre: Karabük

3 Nisan 1937 yılında Atatürk'ün yönlendirmesiyle dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından tarafından Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının temelinin atılmasıyla birlikte ülkede ağır sanayi hamlesi başlarken, 13 haneli mahalle olan Karabük, stratejik bir konuma geldi. "Fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla anılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının kurulmasıyla giderek büyüyen Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli Karabük Mahallesi, 1941’de bucak, 1953’te ilçe, 6 Haziran 1995 gün ve 22305 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye'nin 78. ili oldu.

Karabük il olmasıyla birlikte Safranbolu'yu ilçe olarak bünyesine kattı. Demir ve Çelik Fabrikalarını bünyesinde bulunduran Karabük, ağır sanayisiyle ülkenin önemli kentlerinden birisi olmayı sürdürürken, Karabük'ün il olmasından bir yıl önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Safranbolu da turizm ile Karabük'e büyük değer katıyor.









25 yılda hızla büyüyen ve gelişen kent, 50 bin öğrencisi bulunan Karabük Üniversitesi ile de öğrenci şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye'nin en büyük blok ormanları, İslam öncesi medeniyetlerden kalıntıların yer aldığı Eflani ve Eskipazar ile göletleri bulunan Ovacık ilçesiyle de Türkiye'nin önemli bir kenti olan Karabük, ülkenin turizmine de büyük katkı sağlıyor.







Eşsiz doğal güzelliklere sahip



Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük'ün 1941 yılında bucak, 3 Mart 1953 tarihinde ilçe, 6 Haziran 1995 tarihinde il olduğunu söyledi. Karabük'ün bugün, ilçeleri ile birlikte yaklaşık 248 bin 500 nüfusa sahip bir cumhuriyet kenti olduğunu ifade eden Gürel, "3 Nisan 1937 yılında Atatürk'ün yönlendirmesi dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından 'Fabrikalar kuran fabrika' olarak nitelendirilen Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının temelleri atılmış ve ülkede ağır sanayi hamlesinin başlatıldığı yer olmuştur. Sanayi, ticaret ve orman ürünleri bakımından yöre ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Karabük, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan, Türk kent kültürünün eşsiz örneklerini bir bütün halinde günümüze kadar taşıyan, açık hava müzesi konumundaki Safranbolu, geçmiş dönem medeniyetlerinin önemli yerleşim merkezlerini bünyesinde barındırmıştır. Eflani ve Eskipazar ilçeleri İslam öncesi medeniyetlerden günümüze önemli tarihi kalıntılar taşıyan yerleşim birimleridir. Özellikle Eskipazar ilçemizdeki Hadrianapolis Antik Kenti ülke ve şehrimizin turizmine önemli katkılar sunacaktır" dedi.









Karabük'ün, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, eşsiz doğal güzelliklere de sahip olduğunu aktaran Gürel, şunları kaydetti: "Yenice ilçesindeki yağmur ormanları, açık hava ağaç müzesi ve orman denizi ile dünya çapında bir üne sahiptir. Ovacık ilçemizde ağırlıklı olmak üzere ilin geneline yayılmış yaylaları, mağaraları, kanyonları, doğal göl ve göletleri ile turizmde fazla tanınmamış farklı bir yurt köşesidir. Her geçen gün biraz daha büyüyen gelişen, geleceği aydınlık, bir kentin insanları olarak ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını teneffüs ettiğimiz cumhuriyet kenti Karabük'ümüzün il oluşunun 25. yıl dönümünü kutluyor, ilimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, Karabüklü hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."