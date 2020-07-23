117 santimetre eğime sahip, Eğri minarenin sırrı sensörlerle ortaya çıkacak

Sivas’ta Danişmentliler döneminde 2. Kılıçarslan’ın oğlu Kudbeddin Melih Şah tarafından 1197 yılında inşa ettirilen ve Anadolu’da ki ilk camilerden birisi olan Sivas Ulu Cami’nin minaresi 117 santimetrelik eğimiyle dikkat çekiyor. Önümüzdeki aylarda restore edilmesi planlanan Sivas Ulu Cami’nin minaresindeki ivme, hareketlilik, rüzgar, ısı, nem ve titreşim takılan sensörlerle ortaya çıkarılacak. Minare, takılan sensörlerle 6 aylık süreçte takip edilecek, elde edilen veriler doğrultusunda restorasyona caminin eğri minaresinden başlanılacak.



Minarenin dayanıklılığının sırrı çift duvar olması



Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, 117 santimetre eğimiyle yıllara meydan okuyan Eğri Minare’nin sağlamlığının çift (cidar) duvar olarak inşa edilmesi olduğunu söyledi. Karaca, “Minaremiz, camimiz ve bir medeniyetin iz düşümü olan Ulu Cami'mizin minaresinden başlayalım istedik. Zira en önemli noktası minaresi. Minarenin yıllara sari olarak izlenmesi var. Bu izlenmeler birleştirilerek rapor halinde, son bir izlenme daha yapılarak minare hakkında restorasyon mu yapılacak, yeniden mi inşa edilecek bunlar üzerine karar vermek için bir çalışma başlatıldı. Göreceğiniz üzere yapılan bu çalışmada minarenin ivmesi, hareketlilik, rüzgar, ısı, nem ve titreşim bütün bunları görebilmek ve anında haber alabilme sistemi var. 6 aylık izleme neticesinde bize bir yön verecek, bununla ilgili de Genel Müdürlüğümüz ile görüşerek minare hakkında kararlar vereceğiz. Camimiz yapısı itibariyle sade ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılmış. Bundan dolayı da camiyle ilgili çok sıkıntımız yoktur. Camiyi her halukarda restore ederiz ama minarenin buradaki en büyük özelliği Horasan tipi minarelerden birisi olmasıdır. Çift cidarlıdır yani çift duvarlıdır, bundan dayanıklılığı uzun sürmüştür" dedi.









Eğimin yıl içerisinde değişip, değişmediği ölçümlerle ortaya çıkacak



Minaredeki eğimin yıl içerisinde değişip, değişmediğinin yapılacak ölçümle ortaya çıkacağını belirten Karaca, “Burayı ele alıp başlattığımız zaman Gökmederese’miz tamamlandı, son aşamadayız. Belediyemiz tarafından kale restorasyonu yapılıyor, kalede çalışmalar var. Ulu camiyi de bize nasip olur, tamamlarsak bir turizm meydanı hatta inanç turizminin hareketli olduğu bir meydan oluşmuş olacak. Ölçüm sensörleri var, sensörlerle izleniyor şuanda. Deminki söylediğim konular; ivme, hareketlilik, rüzgar, ısı, nem ve titreşim gösteren çalışmalar yapılıyor. Bunlar tamamlandıktan sonra minareyle ilgili karar vereceğiz. Üstten şakül hesabı yapıldığı zaman bizdeki eğim 117 santimetre gözüküyor. Eğimin zaman içerisinde değiştiği söyleniyor ama onu bu ölçümde göreceğiz“ dedi.







