10’dan geriye saymak için en güzel 10 adres

KARS



Lapa lapa kar…

Melih Uslu, Food and Travel Yazı işleri Müdürü

Kafkaslar’ın kapısı Kars, doğa ve tarihle iç içe bir yılbaşı geçirmek isteyenler için ideal bir adres. Ancak bu serhat şehrinde yüzünüze bir tokat gibi çarpacak soğuğa hazırlıklı olmalısınız. Bir de gözün görebildiği her yeri bembeyaz, pamuksu bir örtüyle kaplayan karlara… İşte yılbaşında Kars’ta olmanın güzelliği tam da burada başlıyor. Lapa lapa yağan kar altında Baltık mimarisinin güzel örnekleriyle dolu ışıltılı caddelerde yürümek, arkadaş grubunuzla doya doya kar oyunları oynamak, içinde her türlü giyim, süs eşyası, oyuncak vb. satılan büyük mağazalara uğramak, akşam ise bir dağ başı restoranında Kafkas dansları eşliğinde yerel lezzetlerin tadına bakmak ziyaretçileri bekleyen aktivitelerden birkaçı… Şehrin 50 km kadar dışındaki Ani Tarihi Kenti’ne de mutlaka uğrayın. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki alan karlar altında başka güzel. Konaklama önerime gelince… Eski bir Rus binasında hizmet veren Kar’s Otel.





En iyi gravyerler bu ayda olgunlaşıyor

Oteldekinden farkı ne olacak diye düşünmeyin ve üşenmeyin, Kars’taysanız kahvaltı için bir saat kadar yol yapmayı göze alın ve Boğatepe Köyü’ne gidin. Köydeki kadın kooperatifini önceden mutlaka arayın. Kendi aralarında yaptıkları sırayla evlerinde misafirleri ağırlıyorlar. Her evde aynı sofra kuruluyor; taze kaymak, peynir çeşitleri, kete, bölge balı… Gitmişken peynir müzesini gezmeyi ihmal etmeyin. Peynir alışverişinizi de köydeki Koçulu Mandıra’dan yapabilirsiniz. İlhan Koçulu kuşkusuz en teknik ve özenli üretimi yapanların başında geliyor. Üstelik aralık ayı altı ay olgunlaşmış iyi gravyerlerin tam satış zamanı. Kars merkezdeki Hanımeli ve Kars Kaz Evi yöresel yemekler için doğru adresler. Kuzu etli nohutlu yemek piti, yoğurt ve karamelize soğanla sunulan hamur işi hıngel, kıymalı bir çeşit kızartma börek priyoşki ve tabii seviyorsanız yanında kavılca bulgur pilavıyla servis edilen Kars kazı yiyecekleriniz arasında olsun.

Antakya



Tarih ve lezzet dolu…

Burcu Gürtürk Kadak, Hürriyet Seyahat gezgini





Ortasından Asi Nehri’nin akıp geçtiği Antakya, Helenistik dönemden 2’nci yüzyıl Roma dönemine, Genç Antik dönemden ortaçağa uzanan yerleşim katmanlarıyla tarihi birçok hazineyi barındırıyor. Kentte ilk uğramanız gereken yer, bu hazinenin sergilendiği Hatay Arkeoloji Müzesi. Hatay’ın binlerce yıllık tarihini tüm dünyaya tanıtan kültür ve sanat elçisi konumundaki müze, mozaik koleksiyonunun zenginliği açısından da dünyanın en iyisi. Her karışından tarih fışkıran kente yolunuz düşmüşken; dünyanın ilk

mağara kilisesi olma özelliğine sahip St. Pierre Kilisesi’ni ziyaret edin, Antakya Uzun Çarşı’da alışveriş yapın, 600’ün üzerinde yemek ve tatlı çeşitliliğine sahip olan Hatay mutfağını deneyimleyin, Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi’ni görün. Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami olan Habib-i Neccar’a uğrayın, Aziz Pavlus Ortodoks Kilisesi’ni, Antakya Türk Katolik Kilisesi’ni ve St. Simon Manastırı’nı gezin.

Tabelası bile olmayan lokantalarda yerel tatlar

Sabah kahvaltısına çorbayla başlamak isterseniz sabah 5’te açılıp öğlen 2’de kapanan şehrin en iyi çorbacısına buyurun: Bekir Usta. Kemalpaşa Caddesi ara sokaktaki dükkânın tabelası da yok, adı da. Acıya dayanıklıysanız tavuk etlerini sonradan bolca üzerine koyup tereyağında çevirdikleri sarımsak ve acı biberi dökerek hazırladıkları tavuk çorbasından için. Öğlen saatlerinde aşur, kaytaz, oruk gibi yemekler de servis ediliyor. Sabah humus yemek isteyenlerse Antakya usulü bakla ezmesi ve üzeri turşulu domatesli, pürüzsüz kıvamlı humusu en iyi yapan adreslerden olan Humusçu Nedim’e gidebilir. Konak ve Sultan Sofrası yöre yemeklerini sunan en bilindik yerler. Antakyalıların öğlen yemeğindeki favori mekânını denemek isterseniz Ali Mürdün’e gidin. Burası da tabelası bile olmayan bir esnaf lokantası. Sadece bilen yerliler gidiyor. Saat 2 itibariyle tüm yemekler tükeniyor. Ekşi aşı çorbası, öcce, aşur, oruk gibi ev yemekleri burada da var.

BELEK

Doğa, tarih ve eğlence

Erdal İpekeşen, Tempo Travel yayın danışmanı





Eğlence, huzur, doğal ve tarihi güzellikler, gurme lezzetler, ödüllü oteller, yüksek standartlar, golf veya SPA&wellness merkezleriyle Belek yılbaşına girilecek destinasyonlardan biri olabilir. Burada birbirinden farklı 47 otelden birinde kalıp yeşille mavinin buluştuğu tabiat harikasında gezinebilir, yakınındaki Aspendos gibi tarihi mekânlara ziyarette bulunabilir, Düden Şelalesi ve birçok doğa harikasını görebilirsiniz. Bu otellerin hemen arkasındaki golf sahalarının yollarında yapacağınız yürüyüşlerde sincaplar ve kuşlar size eşlik edecek. Calista, Kempinski The Dome, Rixos, Titanic otelleri benim favori adreslerim. Bu arada yerli Disneyland The Land of Legends’ın yılbaşı sürprizleri görülmeye değer. Çocukların ilgisini çok çekecektir.

Romantik mekân deyince...

Belek oteller bölgesinden çıkıp Side’ye doğru uzanın lezzetli deneyimler için. Sadece Side değil tüm sahil şeridindeki en romantik mekânlar listesinde başa oynayabilecek klasmanda bir yer Azumare. Deniz üzerindeki balkon ve terasında dört mevsim yemek yiyebilmek de Side’ye mahsus bir ayrıcalıkDivle obruk peynirinden Kars gravyerine kadar yüksek kaliteli peynir tabağı, beef taco, trüflü risotto, pita ekmeğinde kokoreç ve keçi sütlü dondurma çeşitleri menünün yıldızlarından. Mezeleriyle öne çıkan Radika’da Girit ezme, balık simit, hardallı avokadolu karides tadabileceklerinizden birkaçı. Old Town Restaurant ise okkalı bir New York steak ile kalbinizi çalacak. Kışın açık olan bir diğer restoran Zula’nın dikkat çekenleri fıstık soslu levrek lokum, kuzu etli çanak enginar, antrikot breeze.

FETHİYE

Amalfi sahillerinde gibi…

Serda Büyükkoyuncu, Seyahat yazarı

Fethiye, eski bir Likya şehri olan Telmessos’un üzerine kurulmuş. Fethiye Körfezi’ne hâkim konumdaki Kadyanda, şehir yapısından dolayı ‘yuvarlak’ anlamına gelen Pınara, en geniş sınırlara sahip Likya kenti olan Tlos ile 1988’den beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Ksanthos ve Likya’nın kutsal alanı olan Letoon antik kentlerini gezi listenize eklemenizi öneririm. Türkiye’nin ‘bohem’ tarzdaki ilk oteli olan Yacht Boheme, farklı büyüklükteki 30 odasında ağırlıyor misafirlerini. 4 ayrı binada 19 odasıyla hizmet veren Unique, 2016’da Avrupa’nın En İyi Lüks Tasarım Oteli ödülünü almış bir tesis.

Fethiye yolunun üzerindeki, bence Türkiye’nin Amalfi sahili olan Faralya’ya da uğramadan dönmeyin.

Doğal üretim yapan yerel girişimcilere uğrayın

Fethiye Marina’da Yacht Classic Hotel’in bünyesindeki Mori Restoran’ın bahçesinde eğer yağmur yoksa kışın bile oturmak mümkün. Restoranın menüsü sektörün emektar şeflerinden Mehmet Uzunöz danışmanlığında hazırlanıyor. Tereyağında servis ettikleri dana lokumun tadı damağınızda kalacak. Marinaya tepeden bakan Unique Hotel mutfağındaysa şef Abdullah İşcan var. Buranın mutfağında da karışık ot mezesi başta olmak üzere deniz mahsullü ara sıcaklar ve ana yemeklerde de etler öne çıkıyor. Bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri Kayaköy. Bu eski Rum köyünün birbirine karşılıklı bakan iki yamacından birindeki Ada Dreams History’nin mutfağında da zaman zaman konuk şef sürprizleri oluyor, takipte kalın. Sıradışı bir peynir tadımı yapmak isteyenler Yakaköy’deki Tangala Çiftliği’ne gidebilir. Sahibi Buket Ulukut Fransız ve İtalyan stili peynirler üretiyor. Geçen yıl inşa ettirdiği kış bahçesinde ziyaretçilere tadım yaptırıyor. Bölgenin bir diğer kadın girişimcisi Agehan Manav. Doğal ilaçlar kullanarak ürettikleri sebze ve meyveleri ailesiyle birlikte geleneksel yöntemlerle işleyip yine hiç katkı ve koruyucu kullanmadan Maki Bahçe markası altında sağlıklı ürünlere dönüştürüyorlar. Fıstık ve ceviz ezmesi, yerli susam tahin, kuru meyvelerle yaptıkları sağlıklı atıştırmalıklar benim sevdiklerimden bazıları oldu.

ALAÇATI



Sokak partileri düzenleniyor

Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini







Alaçatı en çok ilgiyi yaz mevsiminde görse de yılbaşı için özel düzenlediği sokak partileriyle de popüler. Restoranlar, kafeler ve sokaklar yılbaşı için ışıklarla süsleniyor, hatta kış sezonunda kapalı olan birçok mekân yılbaşı için kapılarını açıyor. Gecenize bir meyhanede ya da iyi bir restoranda yılbaşı yemeğiyle başlayabilir, sonrasında DJ performansı eşliğindeki sokak partisiyle devam edebilirsiniz. Isınmak için varillerde yakılan ateşler sokakların atmosferini daha da güzelleştiriyor. Alaçatı ve çevresinde gezebileceğiniz birçok adres var. Alaçatı’nın taş evleriyle süslü sokaklarında dolaştıktan sonra yolunuzu rengârenk evleri ve restoranlarıyla meşhur Port Alaçatı’ya düşürün. Alaçatı’nın simgesi haline gelen tarihi değirmenler ise fotoğraf çekmek için harika bir nokta. Ayios Konstantinos Kilisesi olarak da bilinen Pazaryeri Camisi gezilecek yerler listenize mutlaka ekleyin. Alaçatı’nın otantik dokusuna uygun şık butik otellerinde konaklamak için önerilerim; eski bir Rum evinden otele çevrilmiş, yılbaşı yemeği ve canlı müzik performansı sunan Bey Evi Alaçatı, The Stay Warehouse ve Viento Alaçatı Hotel.





Dört mevsim dondurmanın başkenti

Konu Çeşme Yarımadası olunca haliyle akla ilk gelenlerden biri de uzun ve sohbeti, lezzeti bol bir balık sofrası. Kışın Alaçatı’da bu sofranın adresi Ferdi Baba. Alaçatı’nın biraz dışına Ilıca’ya doğru gitmeye ne dersiniz? Yedi kuşak Çeşmeli Reşat Akbaykal’a ait Dost Pide artık bir Çeşme klasiği, bunu bütün Türkiye biliyor. Pidede kullandıkları kelle peyniri, kopanisti gibi bölgeye has lezzetleri Reşat Bey’den dinlemek ayrı keyif. Kelle peynirli köy yumurtası çok lezzetli. Sekiz çeşit otu karıştırarak yaptıkları pide mutlaka denenmeli. Yola çıkmadan önce Alaçatı Tatlıcısı İmren’e uğrayıp seyahatin tadının evde de devamını sağlayabilirsiniz. Çeşmede’ki Rumeli Pastanesi’ne uğrayıp sakızlı ürünlerinden hediyelik almayı da unutmayın.

BOZCAADA

Yeni yıla ada huzuruyla merhaba

Gülay Barbaros Altan, Hürriyet Seyahat Yazı işleri Müdürü





Hem pandemi tedbirleri hem de geçen yılın yorgunluğunu atmak için çok sakin bir lokasyon önereceğim size. Bozcaada yazın şaşaalı günlerini geride bıraktı; şu günlerde ıssız, soğuk ve rüzgârlı ancak

huzurlu ve temiz havasıyla başka bir enerjisi var. Sükûnet arıyorsanız ya da kalabalık arkadaş grubunuzla siz size eğlenecekseniz Bozcaada’da karşılayın yeni yılı. Plan yaparken her şeyi düşünmelisiniz çünkü ada ortamı bazı mahrumiyetleri de beraberinde getirecek. Eğer kalabalıksanız bir ev kiralayın. Ev kiralamak değil, hizmet almak istiyorsanız otelinizi önceden ayarlayın; ben Raşit Aktan Bey’le konuştum, Ayapetro Otel (0532 723 07 30) açık. Oda fiyatları yazla aynı; 600 ve 700 lira. Arayıp yer var mı diye sorun ve mutlaka rezervasyonunuzu yapın. Aral Tatil Çiftliği ve Adalı Pansiyon da 12 ay açık olan otellerden. Restoranların da bazıları hizmet veriyor. Yeni yıl yemeği için rezervasyon yapmayı ihmal etmeyin. Bozcaada’nın o meşhur tasarım dükkânlarından bazıları da açık; Nadire Dükkân onlardan biri. Sıkıca giyinip boş sokaklarda uzun yürüyüşler yapıp arada ısınmak için bu şık dükkânda soluklanın, antikalar arasında huzuru hissedin.

Az ama öz iyidir

Kışın adada açık yer pek az. Kendi müşterilerine yılbaşı yemeği veren birkaç otelin dışında Vahit’in Yeri, Yakamoz, Boruzan gibi ada klasikleri en garanti yerler. Boruzan ve Yakamoz’da iyi bir balık sofrası kurabilirsiniz. 1992’den bu yana Bozcaada’da aynı yerde hizmet veren Vahit’in Yeri’nde ise yazınki kadar fazla olmasa da yine zengin ve iştah açan mezelerle çıtır çıtır, altın rengi kalamar kızartması sizi bekliyor olacak. Adadan ayrılmadan önce Çiçek Pastanesi’nde Tahir Usta’ya uğrayıp bademli ada kurabiyelerinden almayı ihmal etmeyin.

GÖKÇEADA



Sessizlik ve sakinlik isteyenlere

Yıldırım Güngör, Seyahat yazarı







Sakin bir kasaba, sessiz, muhteşem bir doğa ve kış aylarında nüfusu iyice azalan geleneksel taş evlerden köyler. Yılbaşı sonrasında sessiz koylarda, tepelerde yürüyüş yapabilir, Tepeköy’de kış güneşini Semadirek Adası’ndan batırabilir, sessiz köy sokaklarında geçmişin izlerini arayıp Yıldız Koyu’nda doğanın sanatçı ellerinden çıkmış kumtaşı heykellerine bakarak dünyanın geçmişini sorgulayabilirsiniz. Gökçeada yeni yıl için alacağınız en yeni kararları nasıl uygulamanız gerektiğini düşünmeye zaman ayırabileceğiniz büyülü bir alana dönüşüyor kış aylarında. Yenilenmek ve 2022 yılına tüm sorunlarınızdan arınmış olarak girmek istiyorsanız Gökçeada sizin için biçilmiş kaftan.

Ev yemekleri ve mantı

Kışın Gökçeada’da açık mekân alternatifi az. Yaz-kış açık olan Ecem Mantı ve Ev Yemekleri aklınızda olsun. Gülsen Aktaş restoranı kızı Emine’ye devretse de mutfak hâlâ ondan soruluyor. Her gün lahana sarma gibi üç çeşit zeytinyağlı, iki çeşit etli yemek ve el açması börek pişiriyorlar. Adanın etlerinin lezzetini bilen bilir. Merkez Lokantası’nın menüsünde sadece ada etleri var. Dana ve kuzu karışık ada köftesi, kuzu pirzola ve bir gün önceden haber vererek kuzu tandır deneyebilirsiniz. Tatilden dönerken Efi Badem kurabiyesinden ve Gökçeadam’dan ve Madam Evstratia gibi dükkânlardan peynir ve bal almayı ihmal etmeyin.

URLA



Bağların arasında

Canan Demiray, Seyahat yazarı







İyonlardan bu yana yetişen üzümleriyle ünlü Urla, bağ rotalarıyla son yıllarda daha fazla dikkat çeker oldu. Buradaki butik bağ evlerini ziyaret edip tadım yapmak çok zevkli. Sadece üzüm değil, zeytinyağı konusunda da öne çıkan bölgede Köstem Zeytinyağı Müzesi’ni de ziyaret emeden geçmeyin. Urla doğumlu yazar Yorgo Seferis’in doğduğu ev butik otel olarak hizmet verse de yazarın adını içindeki sergiyle yaşatıyor. Klazomenai Antik Kenti, Urla içindeki Sanat Sokağı görmenizi önerdiğim yerlerden. Sanat Sokağı’nın sonundaki Necati Cumalı’nın evi de ziyarete açık. Çeşmealtı, Özbek Köyü, beyaz boyalı evleriyle Bademler Köyü ve balık yemek için uğramanız gereken Balıklıova Urla gezinizin durakları olmalı. Two Rooms konaklamak için sakin ve konforlu bir seçenek.

Esnaf lokantaları da var, şef restoranları da

Urla katmeriyle güne başlamak isteyenleri hemen sahil tarafına, Ünal Kardeşler’e alalım. Elle açılan incecik hamura önce yumurta sürülüp bolca maydanoz serpiliyor, sonra kıymalı ya da peynirli iç harç eklenip yağda kızartılıyor. Azıcık kalorili ama olsun, çok lezzetli. Daha hafif kahvaltı tercih edenlerin Urla merkezdeki Konal Fırını’nda mutlu olacağı garanti. Saatler öğleni gösterdiğinde mevsimin en güzel sebzelerini yöresel tarzda hazırlayan Beğendik Abi’ye gitmeli. Yine çok yakındaki Şafak da zeytinyağlı dolmaları, sebze yemekleriyle iyi bir Ege esnaf lokantası. Diğer pek çok sahil şehrinin aksine kış akşamlarında da Urla’da bolca alternatif var. Merkezde eski bir sinema binasının renovasyonuyla şık bir restorana döndürülen ve zeytinyağlarıyla aynı adı taşıyan Hiç Lokanta ortamı ve yemekleriyle sizi mutlu edecek. Od Urla’ya önceden gitmiş olanlar bu kez yan bahçede açılan ve sadece deniz ürünleri servis eden Ma Urla’yı deneyebilir. Ama klasik bir meze-balık sofrası isterim derseniz de o zaman istikamet iskele ve Yengeç Restoran. Sonbaharda Kuşçular’da Hus Bağları’nın içinde hizmet vermeye başlayan Hus Restoran bunlardan biri. Hus’un menüsünün çıkış noktası Urla teruarının yerel ürünlerini farklı teknik ve uygulamalarla yorumlayıp şaraplarıyla eşleştirmek. Menü danışmanlığını The Kitchen Project kurucusu Sırma Güven ve Alma mutfak okulu mezunu şef Tolga Kamiloğlu yapmış.

KAPADOKYA



Masalsı bir atmosfer

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı







Volkanik patlamaların bir masal diyarına dönüşümünün 30 milyon yıllık hikâyesi var Kapadokya’da. Bu muhteşem coğrafyayı inziva yeri olarak seçen Hıristiyanlarsa yeraltı şehirleri, kiliseler ve muhteşem freskler bırakmış. Derbent Vadisi ve Paşabağ yolda birçok kez durmak isteyeceğiniz ilginç şekillerle dolu. Zelve Vadisi’nde Direkli, Balıklı, Üzümlü ve Geyikli kiliselerini görmeyi ihmal etmeyin. Bölgedeki en önemli kiliseler için adresiniz Göreme Açık Hava Müzesi olsun. Kaymaklı, Derinkuyu ve Özkonak, yeraltı şehirleri listesinin ilk 3’ünde. En güzel manzaralar için benim iki favorim var… Uçhisar Kalesi’nden günbatımı ve Temenni Tepesi. Kapadokya’nın tadını çıkarmak için balon da olmazsa olmazlardan… Konaklama önerilerim ise; Uçhisar’da Argos, Ariana, Petra Inn ve Rox, Ürgüp’te Kayakapı ve Sacred House, Ortahisar’daysa Exedra Otel.

28 saat çemende dinlendirilmiş bonfile...

Yetenekli ve tecrübeli şeflerimizden Mehmet Gök ortaklığındaki Reserved, profesyonel ekibi ve lezzetli menüsüyle övgüyü hak ediyor. Çömlek peyniri, kuzukulağı, tere ve ballı hardallı sosla hazırlanan tarçınlı balkabağı salatası, pastırmalı çıtır mücver, mürdüm eriği püreli patlıcan beğendili kuzu incik benim menüdeki favorilerimden. Tüm bunların yanında hafta sonu DJ performansı da oluyor. Ama unutmayın, önceden rezervasyon şart.



Güvercinlik Vadisi’ne bakarak romantik bir yemek isteyenler de Argos in Cappadocia içindeki Seki’ye gidebilir. 28 saat çemende dinlendirilmiş bonfile, kavılca pilavıyla servis edilen ve taş fırında pişen testi kebabı menüdeki yemeklerden ikisi. Kendi bağlarının mahsulü şarapların yemeklerinize eşlik edebileceğinin notunu da ayrıca düşelim.

ABANT



İstanbul ve Ankara’ya yakın

Burak Özberk, Hürriyet Seyahat yazarı







Bölgeye has yemekleri, tertemiz havası ve karla kaplı çamlarla çevrilmiş, buz tutmuş gölüyle Abant yeni bir yıla girmek için iyi bir seçenek. İstanbul’la Ankara arasında 2.5 saatlik bir yolculukla ulaşılan göl, ülkemizin en iyi korunmuş tabiat parklarından birinin içinde. Kışın donan göl etrafında her bütçeye hitap eden birçok tesis var. Yeni yıla 5 yıldızlı bir otelde de butik bir ahşap motelde de girebilirsiniz. Gün içinde Osmanlı kasabalarının en güzellerinden olan Mudurnu’ya gidip, tarihi ahşap konakları görebilirsiniz. Ayrıca göl çevresinde yürüyüş yapabilir, faytonla gezebilir ve Abant Doğal Yaşam Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Yılbaşı seyahatinizi biraz uzun tutarsanız, Abant yakınlarındaki Samandere Şelalesi’ni ve Gölcük Gölü’nü de görebilirsiniz.

Bakır tencerelerde ağır ağır pişiyor

Yarım asırlık bir kuzinenin üstünde bakır tencerelerde ağır ağır demlenerek pişen yemekleriyle Bolu Akın Lokantası mutlaka listenizde olsun. Restoranı şu anda ikinci ve üçüncü kuşak birlikte işletiyor. Kuzu haşlama, ayak paça, çoban kavurma, kuzu kızartma ve fırın sütlacı öne çıkan yemekleri. Kubbealtı’nın gözlemeleri pek ünlü, dilerseniz üzeri yoğurt soslu olarak da servis ediyorlar. Bulabilirseniz Bolu’nun ünlü balkabaklı gözlemesinden yiyin. Harcına soğanın yanında sarımsak da eklenen Bolu köftesi içinse adres Köfteci Hasan.