10 tatil beldesine 10 elbise önerisi

Lara, Belek, Side, Kemer, Antalya

Beymen Collection, 449 TL

Turizm kenti Antalya’nın 5 yıldızlı otellerle ve tatil köyleriyle dolu beldeleri arasında ayrım yapmak çok zor, o yüzden bu dördü arasında seçimi size bırakıyoruz. Şık akşam yemekleri ve yemek sonrası eğlencelerin öne çıktığı otel tatillerine, Beymen Collection’dan seçtiğimiz bu düşük omuzlu maksi elbise eşlik edebilir. İster topukluyla ister düz sandaletlerle tamamlayın...









Bodrum, Muğla

Souq Samurai, 429 TL

Bodrum’un rengi beyaz. Souq Samurai markasından seçtiğimiz bu elbiseyle akşamüstü günbatımını izleyebilir, ardından dilerseniz canlı gece hayatına geçebilirsiniz.









Alaçatı, Çeşme, İzmir

Zara, 249.95 TL

Çiçekli elbiseler en çok Alaçatı’nın taş sokaklarına yakışıyor. Zara’dan seçtiğimiz bu çiçekli elbisenin altına ipli düz bir sandalet tercih ederek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.









Cunda, Ayvalık, Balıkesir

Mango, 119.99 TL

Cunda’nın, şirin, taş sokaklarındaki balıkçılara uğramadan olmaz. Şık kıyafetler yerine rahattan yana seçim yapın. Keten kumaşlar ya da pamuklu elbiselerle konforlu ve şık hissedebilirsiniz.









Göcek, Fethiye, Muğla

Mudo, 167.99 TL

Gündüzden geceye uyarlanabilecek, hem bikini/mayo üstüne hem de akşam yemeğine giyebileceğiniz bu etnik desenli elbiseyi Mudo’dan seçtik.









Kuşadası, Aydın

Defacto, 49.99 TL

Bu rotada Efes Antik Kenti ve Şirince gibi taş yollar var. Defacto’dan seçtiğimiz bu tiril tiril puantiye elbiseyi hasır şapka ve spor ayakkabılarla tamamlayarak rahat ve stil sahibi görünün.









Bozcaada, Çanakkale

The Latest Thing, 365 TL

Bozcaada’nın sokaklarında turlarken rahat ve adanın ruhuna uygun, aynı zamanda sizi bir film karesinde gibi hissettirecek bu akışkan çiçekli elbise The Latest Thing markasına ait.









Datça, Muğla

H&M, 119 TL

Datça’da bohem tarzda bol kesimli bir modelle hem konforlu hem de şık hissedebilirsiniz. Doğanın izlerini üstünde taşıyan bu rahat elbise H&M’den...









Kaş, Kalkan, Antalya

İpekyol, 199.50 TL

İpekyol’dan önerimiz bu turuncu elbise, Kaş’ın masmavi berrak sularıyla aklımıza kazınan tablosu ve eşsiz günbatımıyla mükemmel uyumu yakalıyor.









Selimiye, Marmaris, Muğla

Trendyolmilla, 109.99 TL

Selimiye’nin sakin ruhuna, masmavi denizlerine, çıplak ayakla yapılan yürüyüşlere denizin tonlarını taşıyan bu elbise çok yakışacak... Akşamüstü, sahilde eşiniz ya da sevgilinizle romantik bir yürüyüşün ardından, baş başa yenecek bir akşam yemeği için ideal...







