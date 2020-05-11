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10 bin araç girişi yapılan Bodrum'da sessizlik hakim
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 10:50,Son Güncelleme:

10 bin araç girişi yapılan Bodrum'da sessizlik hakim

Muğla'da, seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına rağmen sessizlik yaşanıyor. Kısıtlamanın kalkmasıyla 10 bin araç girişi yapıldığı öğrenilen Bodrum'da, cadde ve sahiller sokak hayvanlarına kaldı.

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Muğla genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, kente giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk durdu.

10 bin araç girişi yapılan Bodrumda sessizlik hakim


Bodrum ilçesinde, tatilciler yazlıklarına çekildi. İnsanların yoğun olduğu cadde ve sokakların yanı sıra plajlar boş kaldı. Kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı da boş görüntüsüyle dikkat çekti. Cadde ve sokakların yanı sıra plajlar, hayvanlara kaldı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yaklaşık ilçeye 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

10 bin araç girişi yapılan Bodrumda sessizlik hakim


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