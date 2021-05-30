10 adımda uygarlıkların şehri Aydın

1- UNESCO LİSTESİNDE

Afrodisias Antik Kenti

Karacasu’nun Geyre Mahallesi’ndeki Afrodisias Antik Kenti’nin önemi Helenistik çağdan Roma ve Bizans dönemlerine kadar mermerden inşa edilmiş yapıların, kabartma ve yazıtların istisnai ölçüde iyi korunmuş olmasından geliyor. Kent, MS 1 ile 5’inci yüzyıllar arasında Akdeniz Havzası’nın dört bir yanına eserler yollamış ve heykeltıraşlarıyla ünlenmiş. Kent kimliğinin gelişiminde önemli rol oynayan Afrodit Kutsal Alanı’na ev sahipliği yapan Afrodisias, 2017’den bu yana UNESCO Dünya Kültür

Mirası Listesi’nde.



2- TEKNEYLE GEZİN, DOĞA SPORLARI YAPIN

Arapapıştı Kanyonu

Bozdoğan’daki Kemer Barajı’nı besleyen Akçay Nehri’nin oluşturduğu kanyonun uzunluğu 6 kilometre, yüksekliğiyse 380 metre. Kanyonda, MÖ 5’inci yüzyıldan kalma Pers medeniyetine ait kaya mezarları var. Kanyonu tekneyle gezebilir, çeşitli doğa sporları da yapabilirsiniz.



3- EŞİ BENZERİ YOK

Dilek Yarımadası Milli Parkı

11 bin hektar büyüklüğünde ormanlık bir alana yayılan Dilek Yarımadası bir zamanlar ev sahipliği yaptığı Anadolu parsını korumak için 1966’da milli park ilan edildi. 3 kilometrelik Oluk Kanyonu parkuru bölgedeki en güzel yürüyüş rotası. Kanyon girişindeki haritada 830 farklı bitkinin nadir olanlarının yerleri gösteriliyor.



4- DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ EN BÜYÜĞÜ

Apollon Tapınağı

Didim’deki, Roma Barışı döneminde inşa edilen Apollon Tapınağı dünyanın en büyük üçüncü tapınağı olarak kabul ediliyor. Yapı; ışık, güzellik ve sanat tanrısı Apollon’a adanmış. MS 150’li yıllarda inşa edilen tapınak Bizans bazilikasının tam ortasında kalmış ve bir kısmı bazilika yapımında kullanmak amacıyla sökülmüş.



5- SOKAKLARINDA KAYBOLUN

Eski Doğanbey Köyü

Söke’deki köy, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir bölge ve eski adı Domatia. Köye oldukça yakın olan Karina sahili günü sonlandırmak için oldukça güzel bir nokta. Mimarisiyle büyük ilgi çeken Doğanbey Köyü’nün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer.



6- ‘EFELERİN EFESİ’NİN MEKTUPLARI

Yörük Ali Efe Müzesi

Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Yörük Ali Efe’nin, Aydınlıların gönlünde çok özel bir yeri var. 2011’de ziyarete açılan müzede Yörük Ali Efe’ye ait dürbün, tabanca, kama, döneme ait mutfak eşyaları ve Kurtuluş Savaşı sırasında yazdığı elyazısı mektupları sergileniyor. Telefon: (0256) 361 45 41



7- ANTİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE

Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi

Kuşadası-Davutlar’daki müze bu yıl açıldı. Zeytinin Anadolu ve Akdeniz tarihindeki öneminin ve antik dönemden günümüze zeytinyağının hikâyesinin anlatıldığı müzede üretim teknolojisinin gelişimini görebilir ve hediyelik ürünlerden satın alabilirsiniz. Telefon: (0256) 681 21 48

8- EN İYİ KORUNMUŞ KÜTÜPHANE

Nysa Antik Kenti

Eski çağlarda özellikle eğitim alanında ünlü bir kent olan Nysa Antik Kenti, Tepecik Deresi’nin oluşturduğu boğazın iki yakasına kurulu. Zeytin ağaçlarıyla kaplı kenti gezerken göreceğiniz kütüphane, Anadolu’nun en iyi korunmuş antik kütüphanelerinden biri. Ünlü coğrafyacı ve gezgin Strabon burada eğitim almış.

9- ŞEHİR MERKEZİNDE

Tralleis Antik Kenti

Tralleis, Trakyalılar ve Argoslular tarafından Menderes Havzası’nın verimli topraklarına kurulmuş bir antik kent. Ayakta kalan tek yapısı ‘Üç Gözler’ antikçağda eğitim, kültür ve spor etkinliklerinin yapıldığı Gymnasium’un bir kalıntısı. Dünyaca ünlü Farnese Boğazı heykeli ve genç atlet heykelleri kentten çıkan ve görülmesi gereken eserler.

10- BAROK TARZI MİMARİ

Cihanoğlu Külliyesi

Cami, medrese, sebil ve çeşmeden oluşan külliye, mimarisiyle şehrin etkileyici tarihi duraklarından. 1756’da eski kervan yolu üzerine yapılmış. Osmanlı-barok mimarisinin simge örneklerinden. Madalyon ve çiçek motifleriyle bezenmiş caminin içi ve şadırvan külliyenin en güzel bölümlerinden.