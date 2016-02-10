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Astroloji
Niobe Aslı Temel
Haber Giriş: 10.02.2016 - 09:21 | Son Güncelleme:

Sevildiğimizi hissedebiliriz

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Sevildiğimizi hissedebiliriz
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Estetik ve sanatsal başlıklı konularda, yaratıcılık gerektiren işlerde veya aşk hayatımızda yeniliklere ve parlak fikirlere açık beş günlük süreçteyiz.

Tam da sevgililer gününe yakışır şekilde, bu etkiyi en iyi hafta sonu hissedeceğiz aslında. Sevdiğimiz kişilerle yakın ilişkiler kurmamızı sağlayacak hoş planlar yapabilir, sevdiğimiz kişiler tarafından şımartılabiliriz. Ya da maddi açıdan olumlu olaylara veya karlı alışverişlere açık günlerdeyiz diyebilirim Niobe’ce. Bazı adımların maddi karşılıkları yüzünü gösterebilir bugünlerde. Verici ve yardımseveriz, başkaları için güzel şeyler yapmak ruhumuza iyi gelecektir. Ayrıca enternasyonel konular, yabancılarla ilişkiler, eğitim, hukuk, bilişim veya genel anlamda finansal başlıklı konularda olumlu gelişmeler veya görüşmeler yaşanabilecek günlerdeyiz. Önemsediğimiz konuları görüşmek için de güzel bir gün. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

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