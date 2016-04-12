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Burçlar
Haber Giriş: 12.04.2016 - 10:56 | Son Güncelleme:

Sevgi teması ve yüksek hayal gücü

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Sevgi teması ve yüksek hayal gücü
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Venüs ve Mars arasındaki görünüm, hafta geneline yayılan aşk kokularına, aşk itiraflarına, sevgi temalı her tür ilişkide sevgi paylaşımlarına, eğlenceli aktivitelere, sosyal hayatı hareketlendiren planlara, romantik yemeklere, karşılaşmalara, diyaloglara veya karşılaşmalara ya da hayatımıza girebilecek alışılmadık tarzda kişilere dikkat çekiyor.

Yeni bir aşk, yeni çevreler veya mevcut ilişkilerde yeni bir deneyim ya da yüksek yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz her tür sanatsal, şiirsel veya eylemsel faaliyet için uygun günlerdeyiz. Aynı zamanda, anlaşmalar, sunumlar, raporlamalar ve yazışmalar haftası! Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

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