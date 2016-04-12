Sevgi teması ve yüksek hayal gücü

Yeni bir aşk, yeni çevreler veya mevcut ilişkilerde yeni bir deneyim ya da yüksek yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz her tür sanatsal, şiirsel veya eylemsel faaliyet için uygun günlerdeyiz. Aynı zamanda, anlaşmalar, sunumlar, raporlamalar ve yazışmalar haftası! Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel