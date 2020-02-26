'Kebap diyarı' Şanlıurfa'nın mütevazi lezzeti: Lolaz dürümü

Patlıcandan sadeye kadar birçok kebap çeşidinin maharetli ellerde pişirilmesi dolayısıyla "Kebap diyarı" olarak bilinen Şanlıurfa'da, hazırlanışı dolayısıyla "Lolaz dürümü" kentte gizli kalmış sokak lezzeti olarak öne çıkıyor. Şanlıurfalıların "Lolaz" olarak nitelendirdiği ana malzemesi börülce olan dürüme, yeşil soğan, maydanoz, nane, isot (biber), turp, limon, tuz ve baharat giriyor.

Her mevsim tercih edilen dürüm, hazırlanışı, hazmı kolaylaştıran özelliği ve tüketiminin çabukluğu dolayısıyla iştah kabartıyor. Kentin sokaklarında kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde "Lolaz dürümü" yemek mümkün.

"Atadan dededen kalan yemeğimiz"

Kentin meşhur lolaz dürümcülerinden Ramazan Damar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında satış yaptığını söyledi. Malzemelerini günlük ve taze olarak aldığını belirten Damar, kentte birçok lezzetin dürüm yapılarak tüketildiğini anlattı.

Lolaz dürümünün hem ekonomik hem de mütevazı bir lezzet olduğunu vurgulayan Damar, şöyle devam etti: "Hazırlanışı da tüketilmesi de kısa sürüyor. Yemek, yiyeni gün boyu tok da tutuyor. Özellikle çalışanlar için pratik ve ucuz bir lezzet. Atadan dededen devam eden bir yemeğimiz. Biz lolaz deriz başka şehirlerde börülce derler. Hızlıca ekmek arası yapıp satarız. Lolazın yanına taze sebzeleri de koyup, ekmek arası yapıp veriyoruz. İlgi çok fazla. Sabah kahvaltıda başlayıp akşama kadar yenilir, hazmı da kolay olunca çok tercih ediliyor."

"Mideyi rahatlatıyor"

Esnaf İsmail Çalışkan da sık sık lolaz dürüm yediğini, özellikle Ramazan ustanın işini çok iyi yaptığını vurgulayarak, "Ramazan dayının yaptığı dürümü çocukluğumdan beri biliyorum. Yıllardır kendisi burada lolaz satıyor. Tercih edilen bir yemek. Kahvaltıda olur öğlen olur sıkça yenir. Mideyi rahatlatıyor. İçindeki yeşilliğinin taze oluşu da cezbediyor. Güzel bir yemek üstelik hem de çok ekonomik." diye konuştu.

Halil İbrahim Güzel de lolaz dürümünün kentin eşsiz lezzetlerinden biri olduğunu, Şanlıurfalılar tarafından sıkça tercih edildiğini belirterek, "Çok güzel bir yemek. Daha önce ustanın babası burada çalışıyordu o rahmetli olunca yerine kendisi geçti. Sağ olsun eli de lezzetli "dedi.