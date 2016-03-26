Satürn Yay burcunda geri harekette

Yay burcunda geri harekete başlayan Satürn bu süreçte, felsefeler, dinler, inanç sistemleri, etnik başlıklar, uluslararası konular, farklı kültürler, seyahatler, göçmenler, medya, iletişim, ideolojiler, hukuk, ithalat ihracat, turizm, yabancılarla ilişkiler, pasaport vb başlıklar, eğitim ve fikirler gibi içeriklerle anılabilecek konulara yeni bir gözle bakmamızı sağlayacak, bizim için önemli, iş, ilişki veya projeleri gözden geçirmemiz, eksikleri gidermemiz, sorunları ortadan kaldırmamız ve gerekli uyarlamaları yapmamız için kısıtlanmış hissedebileceğimiz bir iyileştirme dönemi vaat ediyor. Burç yorumlarında sizler burcunuza göre hangi alanları toparlıyorsunuz bunları ele aldım. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…