Şans yağmurları Terazileri ıslatıyor

Jüpiter’in insanı mutlu eden, olumlu düşünmeye sevk eden, ruhsal, fiziksel veya maddi anlamda büyümeye açan etkilerini bizzat hissedebileceğimiz, iş yaşamımızı, kariyerimizi, sağlığımızı, ilişkilerimizi, iş birliklerimizi veya aşk hayatımızı ilgilendiren türlü şans ve fırsatlarla karşılaşabileceğimiz zaman dilimindeyiz. Önemli pozisyondaki kişilerden destek almak, uzun mesafeli seyahatlere çıkmak, yeni eğitimlere başlamak, yeni projeler, yeni ilişkiler veya yatırımlar için uygun zamanlardayız. Zira Jüpiter etkin durumlarda yapılan başlangıçlar olumlu ilerler veya istenileni verir. Türlü jestler, iltifatlar, yardımlar, maddi destekler veya kazanımlar devreye girebilir. Ancak, bolluk gezegeninin bu çoğaltan enerjisini her konuda aşırılığa kaçarak ziyan etmemeye özellikle dikkat etmemiz gerekiyor unutmayalım. Bu hafta aynı zamanda bir yeni ay’ın da meydana gelecek olması haftanın bolluk şans ve fırsat yaratan ya da diğer olumlu etkilerini veya olumlu ilerleyecek başlangıçlara dair beklentileri daha da kuvvetlendirecektir mutlaka. Yeni Ay’ın Terazi de ve Jüpiter ve Satürn’le belli görünümlerde olması, ilişkilerde kontrolü ele alma, kendimizi ve yeteneklerimizi gösterme zamanında olduğumuzu, iş birliklerinde ve pazarlıklarda eşitliğe, uyuma ve adalete önem vermenin gereğini hatırlatıyor. Ancak, bu Yeni Ay’ın gergin görünümleri de yok değil, ama bu kadar güzel gezegen konumu varken şimdilik atmosferi bozmak istemedim Niobe’ce.

TERAZİ BURÇLARININ ŞANSI DÖNÜYOR!!!

Özellikle Terazi burçlarının ilk haftası doğanlar adeta koruma altında olacak ve son 12 yılın en güzel gelişmelerini yaşayacaklar diyebilirim rahatlıkla. Aynı zamanda, Kova, İkizler, Aslan, Koç ve Yay burçlarının ilk haftasında doğanlar ve yükselen ya da ay burçları bu burçlarda olanlar da en fazla olumlu etki alanlar.