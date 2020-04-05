SADECE KEYİF DEĞİL

- Yoğun stresi azaltıyor.



- Diyabeti geciktiriyor.



- Antioksidan destek sağlıyor.



- Belleği güçlendiriyor.



- Safra taşlarını önlüyor.



- Karaciğeri yağlanmadan koruyor.



- Algılamayı ve odaklanmayı kolaylaştırıyor.



- Sık migren atağı geçirenlerde beyin damarlarında kasılma yaptığı için migren atağını önleyebiliyor.



- Depresyona girme riskini azaltıyor.

Egzersiz Öncesi Bir Kahve

Kahvedeki kafein, doğal bir dopingtir. Egzersiz öncesi içeceğiniz bir kahve, içindeki kafein sayesinde performansınızı artırabilir. Uzmanlar, egzersizden hemen önceki 30 dakika içinde bedene yüklenen makul miktarda kafeinin egzersizin verimini arttırdığını vurguluyor ve ekliyor: “Egzersizle yağ kaybını artırıyor, hem de egzersiz sonrası hissedilen ağrıları azaltıyor.”



HER DAİM TAZE KAHVENİZ HAZIR

Evde vakit geçirip taze kahve içmemek olur mu? Çalışırken, film veya dizi izlerken, aileyle sohbet ederken her daim taze kahvenin tadına varmak için Vestel Taze Kahve Makinesi her evin ihtiyacı. Bol köpüklü sıcak sütünüzü Vestel Köpük 5000 ile hazırlayın, 12 fincan kapasiteli, istediğiniz saatte otomatik başlatma ayarlı Vestel Taze Kahve Makinesi ile taze öğütülmüş kahve deneyimini evde yaşayın!



Günde Kaç Fincan İçilmeli?

Günde iki fincan kahve, kolon kanseri riskini ve kalın bağırsak kanseri riskini yüzde 25, safra kesesinde taş riskini de yüzde 45 azaltıyor. Kahvenin içerdiği kafein maddesi, sinir sistemini uyarıp, zihinsel aktiviteyi güçlendiriyor. Uyuşukluğu gidererek, enerji veriyor. Ancak uzmanlar, tüm bu faydalarına rağmen günde 0.4 gram kahveden fazlasının içilmemesi gerektiğini söylüyor. Bu da günde 1-2, bilemediniz 3 fincan ile yetinmeniz anlamına geliyor. Öte yandan toz haldeki hazır paket kahvelerin yapılarındaki akrilamid riski nedeniyle kanserojen özellik taşıdığını da unutmamalısınız. Sağlığınız için hazır paket kahvelerden uzak durmalısınız.



Taze Kahve Çekirdeği Alırken Bunlara Dikkat!

- Kahvenin kavrulma tarihini öğrenin. Eski bir kahve ise özellikle az kavrulmuşsa tat ve aroma kaybı yaşayabilirsiniz.

- Kavrulmuş kahve çekirdekleri açık renkli, çok kavrulmuş kahve çekirdekleri koyu renkli ve yağlı bir görünüme sahiptir. Az kavrulmuş kahvelerden çok daha fazla aroma alabilirsiniz, aynı zamanda az kavrulmuş çekirdeklerin kafein oranı daha yüksektir. Koyu kavrulmuş kahveler ise yağlı ve daha yoğundur.

- Aldığınız taze çekirdeğin kullanacağınız makineye uygunluğunu sormayı unutmayın.

Not: Çekirdeklerinizi kuru ve serin bir yerde saklamanız gerekiyor. Bu noktada alacağınız paketin iç kısmının alüminyum lamine olmasına da dikkat edin.

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