Sabri Ülker Vakfı ile Bilim Sohbetleri Serisi’nin ilk konuğu Gıda Bilimcisi ve Beslenme Uzmanı Prof. Christiani Jeyakumar oldu

Sabri Ülker Vakfı toplum sağlığının geleceğine katkı sağlama, toplumun her kesimine sağlıklı yaşam konularında güvenilir kaynaklardan elde edilmiş doğru ve güncel bilgiyi ulaştırma hedefiyle hayata geçirdiği projelere Bilim Sohbetleri Serisi ile devam ediyor. Youtube kanalı üzerinden her ay izleyiciyle buluşacak sohbet serisinin ilk yayını Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderatörlüğünde izleyicisiyle buluştu. Keyifli yayının ilk konuğu alanında uzman Gıda Bilimcisi ve Singapur Üniversitesi Klinik Beslenme Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Christiani Jeyakumar Henry oldu.



Her ay Youtube kanalında alanında uzman isimleri ağırlamaya hazırlanan Bilim Sohbetleri Serisi’nin ağustos ayında gerçekleşen yayınında Gıda Bilimcisi ve Singapur Üniversitesi Klinik Beslenme Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Christiani Jeyakumar Henry izleyicilerle buluştu. Prof. Henry ilk olarak pandemi süreciyle birlikte insanların sağlıklı ve dengeli beslenmeye olan ilgisindeki artışı yorumladı ve devamında bağışıklığı artıracak beslenme modellerine değindi. Prof. Henry tüm dünyayı sarsan pandemiyle mücadelede sağlıklı beslenmenin yanı sıra maske ve mesafe konusunda da hassasiyetin devam ettirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Diyabet ve uluslararası beslenme konularında önemli araştırmalara imza atan Prof. Christiani Jeyakumar Henry, Türk Mutfağının zenginliğine duyduğu hayranlığı paylaşırken aynı zaman ideal bir beslenme modeli olarak öne çıkan Akdeniz türü beslenme özelliklerinin Türk Mutfağında öne çıktığına da dikkat çekti. Sağlıklı bir yaşam sürme konusunda en az beslenme kadar önemli olan fiziksel aktivitenin gerekliliğine vurgu yapan Henry, hareketi artırmak için gündelik yaşamda kolayca uygulanabilecek püf noktalarına da değindi.

Obezite ve diyabet çağın önemli hastalıkları arasında yer alıyor

Bilim Sohbetleri Serisi’nin ilk konuğu Singapur Üniversitesi Klinik Beslenme Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Christiani Jeyakumar Henry, son yıllarda artış gözlenen ve insan sağlığını ciddi oranda tehdit eden hastalıklar arasında obezite ve diyabetin yer aldığını paylaştı. Obezite ve diyabet ile mücadelede nasıl beslenmek gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Henry, teknoloji ve bilimin sayesinde bu hastalıkları önleyici glisemik indeksi düşük gıdalar üretmenin mümkün olduğunu söyledi. Bir saate yakın süren yayının finalinde pandemi süreciyle artış gözlenen evde yemek yapma pratiğinde nasıl lezzetli, kolay ve ekonomik reçetelerin tercih edilebileceğine dair ipuçları da izleyicilerle paylaşıldı. Sağlık gündemine yön veren önemli başlıkların konunun uzmanıyla birlikte değerlendirileceği Bilim Sohbetleri Serisi her ay alanında uzman isimleri ağırlamaya devam edecek.





