Sabit fikirli kişiler, iletişim güçlükleri

Mental anlamda çok çalışmamız gerekebilir ve bazı engellerle karşılaşabiliriz. İletişim zor akıyor ya da iletişimsel sorunlar yaşanabilir. Herkes kendini ifade emek isteyecektir. Başkalarının işlerine karışmamalıyız ve bizim işlerimize karışılmasına izin vermemeliyiz. Planlarda gecikmeler ve ertelemeler söz konusu olabilir. Karşı cinsle ufak tefek gerilimler yaşansa da, cinsel çekimin ve tutkuların ön planda olduğu günlerdeyiz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel