Sabah uzlaşı, yardımlaşma gece eleştiri ve şikayetler

Ancak, dün yaşanan dolunayın yarattığı stresi (ya da dün yazdığımız yazı başlıklarını)de unutmamak lazım, yakın ilişkilerimizi korumaya çalışmalıyız. Geceye doğru ilerleyen zaman diliminde ise, fikir çatışmaları, şikayet ve eleştiriler sakin kalmayı zorlaştırabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel