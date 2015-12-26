Sabah stresli akşam keyifli

Akşamüstü saatlerine hassasiyet oluşturan durumlar var. Stresli durumlar söz konusu olabilir. Akşam üzerinden itibaren ise, ruhen kısmen daha rahat hissedebiliriz. Hırsızlık olaylarına veya kayıplara karşı tedbirli olmamız gereken günlerdeyiz. Bugünden itibaren doğru harekete geçmeye başlayan Uranüs, bu hafta veya önümüzdeki haftalarda bazı beklenmedik veya yenileyici olayları hayatımıza taşıyarak uzun yıllar hatırlamamıza neden olabilir. Orijinal fikirler, sıra dışı yaklaşımlar, teknolojik anlamda yenilikler, elektrik elektronik başlıklı konularda haberler, alışverişler söz konusu olabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…