Sabah saatleri dalgın, öğle sonrası hoşluklara açık, bir ihtimal gerginiz

Dalgın, kararsız, uykusuz veya halsiz olabiliriz ya da kafa karışıklıkları veya belirsizlikler söz konusu olabilir. Devamında daha somut ilerlemek mümkün olacaktır. Venüs’ün olumlu görünümü bugün de, ilişkilerimizi canlandırmamız, yenilenmememiz veya yeni kişilerle bir araya gelmemiz için bizi cesaretlendiriyor. İlişki, iş birlikleri veya yaratıcılık gerektiren işler açısından türlü hoşluklara açığız. Ancak, yarından itibaren netleşen olumsuz açılar da yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlayabilir. Dolayısıyla, şimdiden riskli işlerden uzak durmakta, acele kararlar almamakta, iddia ısrar veya ağızdan kaçan kelimeler türünde sıkıntılar yaşamamak için gayret göstermekte fayda var. Öfke kontrolü gereken günlere giriyoruz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel