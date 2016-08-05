Sabah hariç akışkan ve iş bitirmeye olanak sağlayan gün

Öğle saatlerinde ise, rahatlıyoruz ve işleri halledebilme enerjisi taşıyan durumlar ön plana çıkıyor. Akşam saatlerinde ise, kendimizi ruhen iyi hissedeceğimiz, ilişkiler, toplantılar, randevular açısından destekleyici etkiler altında olacağımız saatlerdeyiz. Yeteneklerimizi farklı şekilde kullanmak veya yeni alanlarda bilgi sahibi olmak isteyebiliriz. Ancak, yarın aslında gerçekleşecek Merkür Satürn olumsuz görünümü, şimdiden iğneli sözleri, eleştirel yaklaşımları, kendini ifade edememe, konuşurken engellenme, karamsarlık türünde durumları ön plana çıkartabilir. Aklımızda bulunmasında fayda var. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel