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Sabazios : Phyrygia'lıların inandıkları bir tanrı. Zeus ile Persophene'in oğlu. Dianysos gibi insanlara bağ, bahçe yapmayı, öküz yetiştirmeyi öğretti.
Sagaris : Kral Midas'ın oğlu. Tanrıça Kybele'ye hürmette kusur ettiği için tanrıça onun aklını başından aldı ve Sagaris kendini Kserabates ırmağına attı. O günden sonra bu nehrin adı Sangarios oldu (Bugünkü Sakarya nehri)
Sagaritis : Bir meşenin ruhu olan peri kendini Kybele'ye adamış Attis isminde bir delikanlıyı yoldan çıkardığı için tanrıça Sagaritis'in bağlı bulunduğu meşe ağacını devirdi ve peri kızı can verdi.
Salambo : Babilde Aphrodite yerine tapınılan Astarte'nin bir adı.
Salamis : Asopos ile Menthone'nin kızı. Poseidon bu kıza gönül verdiğinden onu kaçırdı. Kykhreus adında bir oğulları oldu.
Salmakis : Bugünkü Bodrum yakınlarında bir gölcüğün perisi Aphodite'in oğlu Hemaphrodite'e aşık olmuştu
Salmoneos : Thessalia kahramanlarından Eolos'un oğlu. Peloponnes'te bir şehir kurarak kendi adını verdi.Başarılarından gurura kapılarak kendini baştanrıya eşit saydırmak için tunçtan bir körü üzerinde araba koşturarak kurbanlarının üzerine yanan meşaleler atarak öldürüyordu. Zeus buna çok sinirlendi ve onu yıldırımıyla vurup Tartoros'a attırdı.
Salus : Romalıların sağlık tanrıçası. Asklepios'un kız olduğuna inanılırdı.
Sanape : Bugünkü Sinop şehrine adını veren kahraman bir amozon. Herakles amazonlarla çatışmaya girdiğinde Sanape kaçarak onun elinden kurtulmuş ve bu bölgeye gelip Paphlagonia kralı ile evlenmişti. Çok fazla içki içtiğinden halk ona sarhoş anlamına gelen Sanape diyordu.
Sapho : Lesbos adasında Erebos şehrinde doğmuş efsanevi bir kadın şair.
Saron : Troizen krallarından biri, ava çok düşkündü. Bir gün bir geyik kovalarken hayvanın peşi sıra denize atladı ama çok fazla açıldığı için boğuldu. O günden sonra Attikia bölgesinin güneyindeki denize Saronikos denizi adı verildi. Ve halk av uğruna denizde boğularak ölen krallarını tanrılaştırdılar.
Sarppedon : Zeus ile Europa'nın oğlu. Lykia'da kraldı. Adaletseverliği ve insanlığı ile halkının sevgisini kazanmıştı. Troia savaşı sırasında Troia'lılara yardıma koştu. Patroklos'a saldırdı fakat onun tarafından öldürüldü.
Saturnus : Romalıların Kronoslara verdiği ad.
Satyr'ler : Silenler adı ilede tanınan Satyr'ler ikinci derecede gelen kır tanrılarıdır.
Sivri uzun kulaklı, boynuzlu, yassı burunlu, keçi ayaklı, kısa kuyruklu ve gövdesi baştan aşağı kıllarla kaplı acaip bir varlık
Satyria : Girit kralı Minos'un kızı. Poseidonla beraber olup Taras adlı bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
Sauros : Elis bölgesini haraca bağlayan bir haydut. Herakles tarafından öldürüldü.
Selen : Ay tanrıçası
Selinos : Poseidon'un oğlu
Semele : Kadmos ile Harmonia'nın kızı . Zeus ile birlikte oldu ve bu birliktelikten Dionysos dünyaya geldi.
Semiremis : Efsanevi Babil kraliçesi. Askolon şehrinin gölde yaşayan tanrıçası Derketo ile Kaystre'nin kızı. Önce Niniva kralının müşaviri Onnes ile evlendi, ondan iki çocuğu oldu. Daha sonra kral Ninos ona aşık olunca, kendi kızının karşılığında Semiramis'I kocasından istedi ancal Onnes razı olmadı. Bunun üzerine kral onun gözlerini oydurttu ve Semiramis'I kendisine eş olarak aldı. Ninyas adlı bir oğulları oldu. Kral ölünce yerine Semiramis Babil melikesi oldu. Asma bahçeleri dillere destandı.
Senius : İhtiyarlığa gözcü olan tanrı.
Sentius : Doğarken çocuklara duygu bağışlayan tanrı.
Sevekhoros : Babil'in efsanevi kralı. Kızından olacak torununun kendisini tahtından edeceğini tanrılardan duyunca kızını hapsetmişti. Ama kızının hamile kalmasını engelliyemedi ve Gilgamos dünyaya geldi. Muhafızlar korkarak çocuğu kuleden aşağı fırlattılar ama bir kartal yere düşmeden onu kurtardı ve bir bahçeye bıraktı. Bahçıvan onu büyüttü ve Gilgamos Babil'in meşhur hükümdarı, kanun yaıcısı Gılgamış oldu.
Sibylle : Apollon rahibelerine verilen ad, bunlar gaipten haberler verirlerdi.
Side : Anadolu'lu kahraman Tauros'un kızı ve Kimolos'un karısı. Side şehrine kendi adını vermiştir.
Siderites : Apollon'un Troia'lı Helenus'a verdiği sihirli taş. Efsaneye göre bu taş konuşabilirmiş.Helenus Troia'nın başına gelecek felaketi de bu taştan öğrenmiş.
Sikinos : Naiadlardan Oenoe ile Lemnos kralı Thoas'ın oğlu.
Silenos : Satyr'lar yaşlanınca Silenos adını alırlar. Dionysos'a arkadaşlık ederlerdi.
Silvanus : Romalıların orman bağ bahçe tanrısı.
Sinis : Theseus tarafından öldülen bir haydut.
Sphinks : Göğsü ve yüzü kadına, gövdesi arslana kanatları kartala benziyen acayip bir varlık
Staphyle : Şarap tanrısının gönül verdiği bir peri kızının adı.
Stellio : Kertenkeleye çevirilen küçük bir çocuğun adı.Demeter'in kana kana su içmesi ile alay ettiği için bu cezaya çarptırıldı.
Stentor : Sesi çok gür olan bir adam.
Sterope : Atlas ile Peione'nin kızı. Ares ile evlendi Oenomaos doğdu.
Stheneboia : Tiryns kralı. Protios'un kocası.
Sthenelos : Aktor'un oğlu Herakles'in silah arkadaşı.
Stheno : Grai'lerden biri.
Stilbe : Peneos nehrinin kızı. Apollon'un bu kızdan Kenthauros ve Lapithes adlarında iki oğlu oldu.
Strymon : Thrakia kralı, Ares'in oğlu. Oğlu Rhesos'un Troia da öldüğünü duyunca üzüntüden kendisini öldürdü.
Styks : (Styx) Cehennem nehri.
Stymphalos : Elatos ile Laodike'nin oğlu.
Summanus : Romalıların gece çakan şimşek tanrısı.
Syka : Dionysos'un gönül verdiği bir peri kızının adı. Onu incir ağacına dönüştürdü.
Syleus : Thesselia kralı ve Poseidon'un oğlu. Zorba bir kraldı, Herakles tarafından öldürüldü.
Symplegad : Karadeniz boğazındaki oynak kayalıklar.
Syrinks : Arkadialı bir peri kızı. Pan bu periye gönül vermişti.
Syrna : Karia bölgesinin kralı olan Damaethos'un kızı. Damdan düşerek bütünkemiklerini kırdı, öleceği sırada Podalirios çıka geldi iki kolundan kan alarak kızı tedavi etti ve daha sonrada onunla evlendi.
Sagaris : Kral Midas'ın oğlu. Tanrıça Kybele'ye hürmette kusur ettiği için tanrıça onun aklını başından aldı ve Sagaris kendini Kserabates ırmağına attı. O günden sonra bu nehrin adı Sangarios oldu (Bugünkü Sakarya nehri)
Sagaritis : Bir meşenin ruhu olan peri kendini Kybele'ye adamış Attis isminde bir delikanlıyı yoldan çıkardığı için tanrıça Sagaritis'in bağlı bulunduğu meşe ağacını devirdi ve peri kızı can verdi.
Salambo : Babilde Aphrodite yerine tapınılan Astarte'nin bir adı.
Salamis : Asopos ile Menthone'nin kızı. Poseidon bu kıza gönül verdiğinden onu kaçırdı. Kykhreus adında bir oğulları oldu.
Salmakis : Bugünkü Bodrum yakınlarında bir gölcüğün perisi Aphodite'in oğlu Hemaphrodite'e aşık olmuştu
Salmoneos : Thessalia kahramanlarından Eolos'un oğlu. Peloponnes'te bir şehir kurarak kendi adını verdi.Başarılarından gurura kapılarak kendini baştanrıya eşit saydırmak için tunçtan bir körü üzerinde araba koşturarak kurbanlarının üzerine yanan meşaleler atarak öldürüyordu. Zeus buna çok sinirlendi ve onu yıldırımıyla vurup Tartoros'a attırdı.
Salus : Romalıların sağlık tanrıçası. Asklepios'un kız olduğuna inanılırdı.
Sanape : Bugünkü Sinop şehrine adını veren kahraman bir amozon. Herakles amazonlarla çatışmaya girdiğinde Sanape kaçarak onun elinden kurtulmuş ve bu bölgeye gelip Paphlagonia kralı ile evlenmişti. Çok fazla içki içtiğinden halk ona sarhoş anlamına gelen Sanape diyordu.
Sapho : Lesbos adasında Erebos şehrinde doğmuş efsanevi bir kadın şair.
Saron : Troizen krallarından biri, ava çok düşkündü. Bir gün bir geyik kovalarken hayvanın peşi sıra denize atladı ama çok fazla açıldığı için boğuldu. O günden sonra Attikia bölgesinin güneyindeki denize Saronikos denizi adı verildi. Ve halk av uğruna denizde boğularak ölen krallarını tanrılaştırdılar.
Sarppedon : Zeus ile Europa'nın oğlu. Lykia'da kraldı. Adaletseverliği ve insanlığı ile halkının sevgisini kazanmıştı. Troia savaşı sırasında Troia'lılara yardıma koştu. Patroklos'a saldırdı fakat onun tarafından öldürüldü.
Saturnus : Romalıların Kronoslara verdiği ad.
Satyr'ler : Silenler adı ilede tanınan Satyr'ler ikinci derecede gelen kır tanrılarıdır.
Sivri uzun kulaklı, boynuzlu, yassı burunlu, keçi ayaklı, kısa kuyruklu ve gövdesi baştan aşağı kıllarla kaplı acaip bir varlık
Satyria : Girit kralı Minos'un kızı. Poseidonla beraber olup Taras adlı bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
Sauros : Elis bölgesini haraca bağlayan bir haydut. Herakles tarafından öldürüldü.
Selen : Ay tanrıçası
Selinos : Poseidon'un oğlu
Semele : Kadmos ile Harmonia'nın kızı . Zeus ile birlikte oldu ve bu birliktelikten Dionysos dünyaya geldi.
Semiremis : Efsanevi Babil kraliçesi. Askolon şehrinin gölde yaşayan tanrıçası Derketo ile Kaystre'nin kızı. Önce Niniva kralının müşaviri Onnes ile evlendi, ondan iki çocuğu oldu. Daha sonra kral Ninos ona aşık olunca, kendi kızının karşılığında Semiramis'I kocasından istedi ancal Onnes razı olmadı. Bunun üzerine kral onun gözlerini oydurttu ve Semiramis'I kendisine eş olarak aldı. Ninyas adlı bir oğulları oldu. Kral ölünce yerine Semiramis Babil melikesi oldu. Asma bahçeleri dillere destandı.
Senius : İhtiyarlığa gözcü olan tanrı.
Sentius : Doğarken çocuklara duygu bağışlayan tanrı.
Sevekhoros : Babil'in efsanevi kralı. Kızından olacak torununun kendisini tahtından edeceğini tanrılardan duyunca kızını hapsetmişti. Ama kızının hamile kalmasını engelliyemedi ve Gilgamos dünyaya geldi. Muhafızlar korkarak çocuğu kuleden aşağı fırlattılar ama bir kartal yere düşmeden onu kurtardı ve bir bahçeye bıraktı. Bahçıvan onu büyüttü ve Gilgamos Babil'in meşhur hükümdarı, kanun yaıcısı Gılgamış oldu.
Sibylle : Apollon rahibelerine verilen ad, bunlar gaipten haberler verirlerdi.
Side : Anadolu'lu kahraman Tauros'un kızı ve Kimolos'un karısı. Side şehrine kendi adını vermiştir.
Siderites : Apollon'un Troia'lı Helenus'a verdiği sihirli taş. Efsaneye göre bu taş konuşabilirmiş.Helenus Troia'nın başına gelecek felaketi de bu taştan öğrenmiş.
Sikinos : Naiadlardan Oenoe ile Lemnos kralı Thoas'ın oğlu.
Silenos : Satyr'lar yaşlanınca Silenos adını alırlar. Dionysos'a arkadaşlık ederlerdi.
Silvanus : Romalıların orman bağ bahçe tanrısı.
Sinis : Theseus tarafından öldülen bir haydut.
Sphinks : Göğsü ve yüzü kadına, gövdesi arslana kanatları kartala benziyen acayip bir varlık
Staphyle : Şarap tanrısının gönül verdiği bir peri kızının adı.
Stellio : Kertenkeleye çevirilen küçük bir çocuğun adı.Demeter'in kana kana su içmesi ile alay ettiği için bu cezaya çarptırıldı.
Stentor : Sesi çok gür olan bir adam.
Sterope : Atlas ile Peione'nin kızı. Ares ile evlendi Oenomaos doğdu.
Stheneboia : Tiryns kralı. Protios'un kocası.
Sthenelos : Aktor'un oğlu Herakles'in silah arkadaşı.
Stheno : Grai'lerden biri.
Stilbe : Peneos nehrinin kızı. Apollon'un bu kızdan Kenthauros ve Lapithes adlarında iki oğlu oldu.
Strymon : Thrakia kralı, Ares'in oğlu. Oğlu Rhesos'un Troia da öldüğünü duyunca üzüntüden kendisini öldürdü.
Styks : (Styx) Cehennem nehri.
Stymphalos : Elatos ile Laodike'nin oğlu.
Summanus : Romalıların gece çakan şimşek tanrısı.
Syka : Dionysos'un gönül verdiği bir peri kızının adı. Onu incir ağacına dönüştürdü.
Syleus : Thesselia kralı ve Poseidon'un oğlu. Zorba bir kraldı, Herakles tarafından öldürüldü.
Symplegad : Karadeniz boğazındaki oynak kayalıklar.
Syrinks : Arkadialı bir peri kızı. Pan bu periye gönül vermişti.
Syrna : Karia bölgesinin kralı olan Damaethos'un kızı. Damdan düşerek bütünkemiklerini kırdı, öleceği sırada Podalirios çıka geldi iki kolundan kan alarak kızı tedavi etti ve daha sonrada onunla evlendi.
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