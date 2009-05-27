RÃ¼yalarÄ±n anlamÄ± nedir?

"BurasÄ± bizim ev ama eÅŸyalar baÅŸka" rÃ¼yasÄ±nÄ±n anlamÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

ProjeksiyonlarÄ±n uyanÄ±kken de, yaÅŸanabileceÄŸine inanÄ±n ve bunu isteyin. Kendinize "Ben projekte edeceÄŸim." ve "NasÄ±l projekte olunacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸreneceÄŸim?" telkinlerini yapÄ±n. Kendinizin daha farklÄ± olabileceÄŸine inanmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ä°natla Ä±srar ederek daha geniÅŸ sularda yÃ¼zmelisiniz. Ä°ki Ã¶nemli ÅŸey var; ilki kendinize itiraf edin ki, astral Ã§Ä±kÄ±ÅŸ gerÃ§ek bir olaydÄ±r. Kendinize Ã¶nem verin, dÄ±ÅŸ etki ve telkinlere uzak kalÄ±n, bir kuÅŸkucu sizi engelleyebilir. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi aÃ§mayÄ± Ã¶ÄŸrenin, gÃ¶zlerinizi kapayÄ±n ve Ã¶nÃ¼nÃ¼zde bir havuz olduÄŸunu projekte edin ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizin havuza aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸleyin. Ä°kincisi isteÄŸin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ toplayÄ±n, bu gerÃ§ek bir istek olmalÄ±, unutmayÄ±n ki istek, insan iliÅŸkilerinin ve yetilerinin en Ã¶nemli ve gÃ¼Ã§lÃ¼ yÃ¶nÃ¼dÃ¼r. OkkÃ¼lt Ã¶ÄŸretiler size isteklerinizi nasÄ±l kontrol edeceÄŸinizi Ã¶ÄŸretebilir, bunun iÃ§in ritÃ¼elistik majiye yÃ¶nelebilirsiniz. Muhakkak Ã§abalarÄ±nÄ±zÄ±n ardÄ±na gÃ¼Ã§lÃ¼ ve yoÄŸun bir istek gÃ¼cÃ¼nÃ¼ koymalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu duygu ya da gereklilik bir uzay aracÄ±nÄ± iten rokete benzetilebilir. Ä°stek gÃ¼cÃ¼ Ã§abalarÄ±nÄ±za, ekstra gÃ¼Ã§ katabilir, doÄŸrulanmÄ±ÅŸ veya doÄŸru bir istek Ã§abalarÄ±nÄ±zdaki baÅŸarÄ±larÄ± ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ± gÃ¶sterecektir. RÃ¼yalarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± astral yolculuÄŸun kalbidir; gerek astral yolculuklar, gerekse berrak rÃ¼yalar, uyanÄ±k yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± bilinÃ§lendirirler ve anlamlandÄ±rÄ±rlar. Ã–rneÄŸin, rÃ¼yanÄ±zda, tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±z birini gÃ¶rebilirsiniz veya bildiÄŸiniz bir yerde olabilirsiniz ama farklar vardÄ±r yani rÃ¼yanÄ±zda kendizi evinizde gÃ¶rebilirsiniz ama mobilyalar baÅŸkadÄ±r veya ev sizin evinizdir ama iÃ§i tamamiyle baÅŸkadÄ±r. Bir baÅŸka rÃ¼yada uÃ§an veya konuÅŸan hayvanlar gÃ¶rebilirsiniz. BÃ¼tÃ¼n bunlar dÃ¼nya yaÅŸamÄ±nÄ±zda olmayan ÅŸeylerdir. Ä°ÅŸte bu garipliklerin cevabÄ±; BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± siz istiyorsunuz; rÃ¼yalarÄ±nÄ±zda ortaya Ã§Ä±kan gariplikleri kullanabilirsiniz ve unutmayÄ±n ki bu gariplikler size rÃ¼ya evreninde bulunduÄŸunuzu anÄ±msatÄ±rlar. Bunun iÃ§in vardÄ±rlar, normal dÃ¼nyadan farklÄ± bir boyutta olduÄŸunuzu ancak bÃ¶yle algÄ±layabilirsiniz.

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RÃ¼yalarÄ±nÄ±zÄ± hatÄ±rlayÄ±nÂ Â Â Â Â

EÄŸer uygun ÅŸeyleri yapar, gerekli eksersizleri sÄ±k sÄ±k yaparsanÄ±z bilinÃ§li rÃ¼ya gÃ¶rebilirsiniz. Ã–rneÄŸin, istediÄŸiniz rÃ¼yayÄ± gÃ¶rmeyi veya rÃ¼ya gÃ¶rÃ¼rken rÃ¼yada olduÄŸunuzu farketmeyi ve rÃ¼yanÄ±zÄ± koÅŸullandÄ±rmayÄ± Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Bu metodla rÃ¼ya evreninizle, gÃ¼nlÃ¼k uyanÄ±k yaÅŸamÄ±nÄ±z arasÄ±nda iliÅŸki kurabilir ve yorumlar yapabilirsiniz. Hatta bir gÃ¼nlÃ¼k tutarak, "Berrak RÃ¼ya" gÃ¶rmeye hazÄ±rlanabilir ve daha da Ã¶tede astral Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yani fiziki bedenden ayrÄ±lma deneyimini yaÅŸayabilirsiniz.

Ã–ncelikle bir rÃ¼ya gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z olmalÄ± ve hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her rÃ¼yayÄ± tarihi ile beraber detaylarÄ±nÄ± unutmadan hemen yazmalÄ±sÄ±nÄ±z. Sabah uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, daha yataktayken bunu yapÄ±n; uyanÄ±nca kendinizi rahatlatÄ±n ve rÃ¼yanÄ±za konsantre olun, diÄŸer dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri kafanÄ±zdan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±n. DÄ±ÅŸardan gelen etkileri engelleyin. Aniden uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ilk aklÄ±nÄ±za gelen ÅŸey gÃ¼nlÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerdir, bunu yapmayÄ±n ve kendinize yasaklayÄ±n. Ne ÅŸekilde uyanÄ±rsak uyanalÄ±m, gece boyunca gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z rÃ¼yalarÄ±n izleri muhakkak bilinÃ§altÄ±mÄ±zda saklÄ±dÄ±r.

Yeterince konsantre olursanÄ±z, bunlarÄ±n bazÄ±larÄ± bilinÃ§Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kmaya baÅŸlar ve anÄ±msamaya baÅŸlarsÄ±nÄ±z. Yeterince deneyim kazanÄ±ldÄ±ktan sonra, hatÄ±rlama bloklarÄ± bÃ¼yÃ¼r ve rÃ¼yalarÄ±nÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± otomatikman hatÄ±rlarsÄ±nÄ±z. Eksersizler belleÄŸinizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸinden uyanÄ±k kiÅŸiliÄŸinizle, rÃ¼ya kiÅŸiliÄŸiniz arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi kuvvetlendirecektir. Ã–nemli olan yansÄ±tma yani projeksiyondur, yapacaÄŸÄ±nÄ±z veya kabul edeceÄŸiniz ÅŸey rÃ¼ya projeksiyonlarÄ±nÄ± fiziki dÃ¼nyaya yansÄ±tabilmektir. EÄŸer bu dÃ¼ÅŸÃ¼nce sizi rahatsÄ±z ediyorsa, kabulÃ¼nÃ¼zÃ¼ deÄŸiÅŸtirin ve bilinÃ§altÄ±nÄ±zÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in kendinize telkin yapÄ±n.