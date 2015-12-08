MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Rutin dışı gelişmeler, istekler

    Rutin dışı gelişmeler, istekler

    Niobe Aslı Temel
    08.12.2015 - 09:30 | Son Güncelleme:

    Bu hafta açılar birbirinin çok içerisinde, olumlu gelişmeler, türlü hoşluklar ve kaotik durumlar ardı ardına sıralanıyor.

    Dolayısıyla, yazdıklarımızı artı eksi iki gün babında değerlendirmeniz daha doğru olacaktır. Aslında ruhen biraz problemli günlerdeyiz ve gün içerisinde de kısıtlayıcı koşullar ya da sabır gerektiren durumlar olsa da, Ay’ın olumlu açıları sevgi temalı ilişkilerimizde bizi destekliyor, zor durumların altından kalkmamızı, yaratıcılığımızı kullanmamızı sağlıyor. Aşk hayatımızı ve sevgi temalı ilişkilerimizi önemsiyor, sevgimizi ifade etmenin değişik yollarını buluyoruz. Hayal gücümüz yüksek olabilir ve rutinin dışında düşünebiliriz, rutinden sıkılabiliriz veya alışılmışın dışında şeyler yapma isteği önümüzdeki birkaç günü şekillendirebilir veya tam tersi, alışılmadık olaylarla karşılaşabilir ya da beklenmedik olaylarla uğraşmak zorunda kalabiliriz.

     

    Etiketler: Niobe , astroloji , Burcunuz bugün ne diyor?

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

        Sayfa Başı

        © Copyright 2020
        Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.