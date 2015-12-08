Rutin dışı gelişmeler, istekler

Dolayısıyla, yazdıklarımızı artı eksi iki gün babında değerlendirmeniz daha doğru olacaktır. Aslında ruhen biraz problemli günlerdeyiz ve gün içerisinde de kısıtlayıcı koşullar ya da sabır gerektiren durumlar olsa da, Ay’ın olumlu açıları sevgi temalı ilişkilerimizde bizi destekliyor, zor durumların altından kalkmamızı, yaratıcılığımızı kullanmamızı sağlıyor. Aşk hayatımızı ve sevgi temalı ilişkilerimizi önemsiyor, sevgimizi ifade etmenin değişik yollarını buluyoruz. Hayal gücümüz yüksek olabilir ve rutinin dışında düşünebiliriz, rutinden sıkılabiliriz veya alışılmışın dışında şeyler yapma isteği önümüzdeki birkaç günü şekillendirebilir veya tam tersi, alışılmadık olaylarla karşılaşabilir ya da beklenmedik olaylarla uğraşmak zorunda kalabiliriz.