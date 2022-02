Roche Türkiye Kanserle Mücadelede Yaşam İçin “Var mısın?” diyor!

Roche İlaç Türkiye Medikal Direktörü Mahir Kurt ve Roche Diagnostik Türkiye Sağlık Çözümleri Geliştirme Direktörü Doğutan Ülgen, Roche Türkiye’nin onkoloji alanındaki odak noktalarını paylaşıyor.

Dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini 100’ün üzerinde ülkede yaklaşık 100 bini aşkın çalışanıyla gerçekleştiren Roche, “Daha fazla hastaya daha iyi ve hızlı çözümler” hedefiyle herkes için tıbbi yeniliklere erişimi inovasyonla destekleyerek sürdürülebilir kılıyor. Kanser hastalarına doğru tedaviyi en doğru şekilde ulaştırma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Roche, tanıdan tedaviye uzanan yolda yeni çözümler sunarak, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri alanında önemli bir rol oynuyor.



“HASTALARA VE HASTA YAKINLARINA KANSERLE MÜCADELE SÜRECİNDE YALNIZ OLMADIKLARINI HATIRLATIYORUZ”

Roche İlaç Türkiye Medikal Direktörü Mahir Kurt:

“Araştırmalara göre 2040 yılında hem dünya hem de Türkiye’de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada1 yer alan kanser vakalarında yüzde 60’ın üzerinde2 artış yaşanacak. Bu veri, Roche olarak uzun süredir üzerinde çalışarak global anlamda da liderlerinden biri olduğumuz kişiye özel tanı ve tedavi çözümlerimizi daha hızlı ve etkin şekilde hastalara ulaştırmamızın önemini giderek artırıyor.

Onkoloji oldukça geniş bir alan ve Roche olarak bu alanda yarattığımız etkiye odaklanıyor; kapsamlı, hayatları değiştirecek bir portföy geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’de, sadece 2020 yılında yaklaşık 26 bini onkoloji alanında tedavi gören toplam 64 bin hastanın hayatına dokunduk.

Hasta ve hasta yakınlarının hastalığı iyi anlaması, tedavi sürecinin sağlıklı ilerlemesi için önemli bir adım. Biz de bu bilinçle bir yandan yeni tedaviler geliştirip sunarken diğer yandan da hastalık sürecine dahil olan herkesin yaşamlarını iyileştirmeye odaklanıyoruz. Kanser alanında hastalar ve yakınlarına doğru ve güncel bilgileri aktarmak üzere alanında uzman derneklerle işbirliği içinde hayata geçirdiğimiz Yaşam İçin web sitesi ve sosyal medya platformlarından herkese “yaşam için birlikte harekete geçmeye var mısın?” diyor, kanserle mücadele sürecinde yalnız olmadıklarını hatırlatıyoruz.”



Roche Diagnostik Türkiye Sağlık Çözümleri Geliştirme Direktörü Doğutan Ülgen:

“Roche Diagnostik olarak, vücut dışı tanı çözümlerinin geliştirilmesinde öncülerden biri konumundayız. Vücut dışı tanı, bir doktorun hastalığa tanı konulabilmesi ve hastalıkla ilgili değerlendirmelerin yapılabilmesi için kan ve idrar testleri, doku analizleri gibi ihtiyaç duyduğu laboratuvar çalışmalarının tamamını kapsıyor. Vücut dışı tanı yöntemleri sağlık harcamalarının yüzde 2’sini oluşturmakla birlikte klinik kararların yüzde 70’ine rehberlik ediyor.3 ABD’de yapılan bir çalışma, 1989 ile 2018 yılları arasında bu ülkede tanı alanında yaşanan gelişmeler sayesinde meme kanseri nedeniyle yaşamını yitiren kadınların sayısının yüzde 41 oranında azaldığını gösteriyor.4 Tanı ve tedavi arasındaki bağ ne kadar güçlü olursa sağlık hizmetleri de o kadar başarılı sonuçlar üretebiliyor.

Yeni tanı yöntemleri, kişiye özel sağlık hizmetlerinin gelişiminde de önemli bir rol oynuyor. Kişiye özel hasta yolculuğunun temel amacı hastanın doğru bilgiye, erken tanıya ve en uygun tedaviye erişimini sağlamak. Kanser hastaları için kişiye özel sağlık hizmeti ise kişinin özgün genetik yapısı, yaşam tarzı, bireysel ihtiyaçları, tercihleri, deneyimi ve duygusal durumu hakkındaki verilerden yararlanarak tedavi ve bakım kararlarını şekillendirmek anlamına geliyor.







incelendiği Yeni Nesil Dizileme testlerinin de birçok farklı kanser araştırması ve tedavi kararı için rutin olarak kullanılmasının yanı sıra, yakında likit biyopsi dediğimiz kan örneklerinin de hastanın tedavi takip süreçlerinde yer alacağını ve öneminin daha da artacağını düşünüyoruz.”

Roche olarak, hastadan alınan örnekte tespit edilmiş olan kanserle ilişkili genetik mutasyonların, dünyadaki tedavilerin veya klinik araştırmaların hangileri ile eşleştiğini gösterebilen çözümlerimiz mevcut. Bu yaklaşımla, kanser hastalarının tedavi rejimlerinin planlanmasında hekimlerimize yardımcı bir araç sunuluyor. Ek olarak, patologların mikroskopla yaptıkları değerlendirmeleri çok daha hızlı yapabilmelerine imkân tanıyan otomatik skorlama algoritmalarının da tanı sürecinde önemli rol oynayacağını öngörüyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Uluslararası tanı ve tedavi kılavuzlarının da önerdiği üzerekanser ile ilişkili çoklu gen panellerinin

Referanslar:

1 https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-taramalari

2 http://gco.iarc.fr/

3 1.Roche Diagnostics, Medical and Scientific Affairs (MSA); EAC / based on 2013 EAC interviews with cardiologists and oncologists in Germany and the US (N=40)

2.European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA), 2009; based on: The Lewin Group, commissioned by Advamed, “The Value of Diagnostics”, 2005

“Kişiselleştirilmiş Sağlık Hizmetlerinde Diagnostik Bilginin Değeri: Bu Teknolojinin Sağlık Sistemlerine Taşınmasını Kolaylaştırabilecek Geniş Kapsamlı Bir Kavram” - Public Health Genomics

DOI: 10.1159/000501832 22 Temmuz 2019

4 https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer/statistics/2015

5 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923753420399713?via%3Dihub









Bu dosya Sağlık Adası Medya tarafından hazırlanmıştır.

Web: www.saglikadasi.com

İlandır.