ZONGULDAK 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

ZONGULDAK 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/26 Esas

KARAR NO : 2024/272

Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması ve Kişinin Kendisini Banka Görevlisi Olarak Tanıtması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2024 tarihli ilamı ile TCK 158/1-f-l-son maddesi gereğince4 yıl 2 ay hapis, 14.000,00 TL adli para, (TCK 53/1-a-c (alt soy hariç)-d-e maddeleri uyarınca infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık, TCK 58/6 maddesi gereğince hapis cezasının infazının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre yapılması ve 5237 S.Y.'nın 58/7-8 maddesi uyarınca cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Yeter oğlu, 15/12/1994 Fatih doğumlu, Giresun, Alucra, Fevzi Çakmak mah/köy nüfusuna kayıtlı DURSUN ÇITIR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDEVE YURT GENELİ İNTERNET HABER SİTELERİNDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren iki haftalık yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek suretiyle, ilgilinin ceza evinde bulunması halinde ceza evi görevlisine yapacağı yapacağı başvuru sonucu tutulacak tutanakla veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle istinaf yolu açık olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02184904